Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos obreros trabajan en la construcción de una vivienda de protección oficial en el barrio San Cristóbal de Eibar. Félix morquecho

La crisis de la vivienda añade en dos años 4.000 nuevos demandantes de VPO en Gipuzkoa

Las solicitudes para aspirar a una VPO siguen al alza en Gipuzkoa y crecen un 16% desde 2023, con la opción del alquiler ganando terreno a la de compra

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:15

La crisis de la vivienda, con precios desorbitados tanto para la compra como para el alquiler de un hogar, no hace más que engordar las ... listas de Etxebide, el principal programa de Euskadi destinado a la promoción de la vivienda protegida en sus dos modalidades. Ya hay 29.277 guipuzcoanos demandantes de una vivienda de protección pública, 4.134 más que hace solo dos años, y la tendencia no se detiene y se encamina hacia la barrera de las treinta mil personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  5. 5 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza
  6. 6

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  7. 7 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  8. 8

    Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  10. 10 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La crisis de la vivienda añade en dos años 4.000 nuevos demandantes de VPO en Gipuzkoa

La crisis de la vivienda añade en dos años 4.000 nuevos demandantes de VPO en Gipuzkoa