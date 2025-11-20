Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cortada dos horas la GI-636 en Lezo, sentido Errenteria, tras hacer un camión la tijera

El accidente ha provocado retenciones y el tráfico se ha tenido que desviar por la AP-8

A. I.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:59

La carretera GI-636 ha estado cortada durante dos horas a la altura de Lezo, sentido Errenteria, tras hacer un camión la tijera alrededor de ... las 07.30 horas. Según ha informado el Departamento de Seguridad se han producido importantes retenciones hasta la retirada del vehículo de la calzada por parte de las grúas. Agentes de la Ertzaintza han tenido que desviar el tráfico por la AP-8.

