Urgente Cortada la AP-8 en Astigarraga por el incendio de un camión
Bomberos realizan las labores de extinción en el lugar del hecho. Borja Luna
El siniestro se ha producido a la altura del túnel de Aginaztegi y también ha obligado a cortar el acceso a la A-15 entre Hernani y Astigarraga

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:54

El incendio de un camión a la altura del túnel de Aginaztegi de Astigarra en la AP-8 ha obligado a cortar la vía en ambas direcciones durante casi una hora. Los hechos han tenido lugar sobre las 11.18 horas de la mañana cuando los servicios de emergencia han recibido la llamada por un camión averiado en la AP-8 en dirección a Irun.

Posteriormente el vehículo ha cogido fuego y para poder acometer su extinción y debido al humo, la vía rápida a tenido que ser cortada en ambas direcciones a esa altura. Sobre las 12.15 horas se ha abierto el carril en sentido Bilbao y, a pesar de que los bomberos todavía se encuentran trabajando en la zona, ya han dado el fuego por extinguido. El camión está casi calcinado.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no ha habido heridos. En estos momentos hay 2 kilómetros de retenciones y se está señalizando la situación a través de paneles y se ha cortado también el acceso a la A-15 entre Hernani y Astigarraga por precaución y para que no se produzcan colas. Se está desviando el tráfico por la Gi-41.

En las siguientes horas se producirán las labores de limpieza y la retirada del vehículo para que la circulación pueda volver a la normalidad.

