Cortada la AP-8 en Astigarraga por el incendio de un camión

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:54 | Actualizado 12:32h.

El incendio de un camión a la altura del túnel de Aginaztegi de Astigarra en la AP-8 ha obligado a cortar la vía en ambas direcciones durante casi una hora. Los hechos han tenido lugar sobre las 11.18 horas de la mañana cuando los servicios de emergencia han recibido la llamada por un camión averiado en la AP-8 en dirección a Irun.

Posteriormente el vehículo ha cogido fuego y para poder acometer su extinción y debido al humo, la vía rápida a tenido que ser cortada en ambas direcciones a esa altura. Sobre las 12.15 horas se ha abierto el carril en sentido Bilbao y, a pesar de que los bomberos todavía se encuentran trabajando en la zona, ya han dado el fuego por extinguido. El camión está casi calcinado.

🚚🔥 #Kamio batek #sua hartu du #Ap8 Km 16 #Astigarraga-n Irungo norantzan Aginaztegiko tunelean.



❌ Errepidea ITXITA.



🚚 🔥 Un camion ha cogido fuego en Ap-8 Pk 16 #Astigarraga sentido Irun en el túnel de Aginaztegi.



❌ Carretera CORTADA.



☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/mZY1cZID4f — Trafiko (@trafikoaEJGV) October 11, 2025

A pesar de lo aparatoso del accidente, no ha habido heridos. En estos momentos hay 2 kilómetros de retenciones y se está señalizando la situación a través de paneles y se ha cortado también el acceso a la A-15 entre Hernani y Astigarraga por precaución y para que no se produzcan colas. Se está desviando el tráfico por la Gi-41.

En las siguientes horas se producirán las labores de limpieza y la retirada del vehículo para que la circulación pueda volver a la normalidad.