Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos

Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos

Las retenciones alcanzan los cinco kilómetros, el tráfico se desvía por Ikaztegieta y hay al menos un herido

A. I.

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:09

Comenta

La mañana de este martes arranca complicada en la red viaria de Gipuzkoa como consecuencia del temportal de lluvia y viento que azota el territorio ... durante las últimas horas. La N-I se encuentra cortada a la altura de Alegia, sentido Irun, desde las 07.30 horas por la colisión de un camión y dos turismos. Según informa el Departamento de Seguridad, las retenciones alcanzan los cinco kilómetros, el tráfico se desvía por Ikaztegieta y hay al menos un herido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  8. 8 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  9. 9 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  10. 10

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos

Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos