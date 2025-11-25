Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos
Las retenciones alcanzan los cinco kilómetros, el tráfico se desvía por Ikaztegieta y hay al menos un herido
A. I.
Martes, 25 de noviembre 2025, 08:09
La mañana de este martes arranca complicada en la red viaria de Gipuzkoa como consecuencia del temportal de lluvia y viento que azota el territorio ... durante las últimas horas. La N-I se encuentra cortada a la altura de Alegia, sentido Irun, desde las 07.30 horas por la colisión de un camión y dos turismos. Según informa el Departamento de Seguridad, las retenciones alcanzan los cinco kilómetros, el tráfico se desvía por Ikaztegieta y hay al menos un herido.
Además, un vehículo ha sufrido un accidente en la AP-8 a la altura de Irun, sentido Donostia. Un carril ha quedado cerrado y las retenciones llegan a los 3 kilómetros. El turismo está siendo retirado por las grúas y se espera que las colas vayan disminuyendo paulatinamente.
En actualización
