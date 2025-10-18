Convocan una manifestación contra la segregación escolar el día 29 de noviembre en Bilbao

Gaizka Lasa San Sebastián Sábado, 18 de octubre 2025, 16:51 Comenta Compartir

Miembros de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea se han reunido esta mañana en Ordizia para protestar contra la segregación escolar, cersurar «la dejadez» del departamento de Eduación y convocar una manifestación para el día 29 de noviembre en Bilbao con el lema «Contra la segregación, el camino es la escuela pública».

En una rueda de prensa, los convocantes han recordado el caso de desigualdad existente en Ordizia entre el centro público Urdaneta y la ikastola concertada Jakintza. «Nos hemos reunido en Ordizia porque es un vivo ejemplo de la segregación escolar que impregna todo nuestro sistema educativo. El desequilibrio que existe entre los dos centros escolares de Ordizia es alarmante. La práctica totalidad del alumnado o familias con necesidades sociales se encuentra en la Escuela Pública, así como el 87% del alumnado de origen extranjero. Se trata, por tanto, de un grave desequilibrio en la matriculación en función del origen de las familias, del conocimiento del euskera y de la situación socioeconómica de las mismas».

Los presentes han recordado asismismo que el Ararteko emitió una resolución al respecto y que ha concluido recientemente que Educación «no ha adoptado medidas correctoras suficientes». Sobre este hecho, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha declarado recientemente en el Parlamento Vasco que «en el curso 2024/25, de 65 alumnos nuevos que llegaron a Ordizia, 33 fueron matriculados en Jakintza Ikastola y 32 en el colegio público Urdaneta. En lo que llevamos de curso la distribución es de 21 en Jakintza y 12 en Urdaneta. Las medidas correctoras funcionan, estamos escuchando, continuamente monitorizando y actuando». No obstante, Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea ha concluido hoy que «la segregación escolar es el problema estructural y la característica más vergonzosa de nuestro sistema».

Desde la plataforma han asegurado que «las medidas que se han tomado en estos años no han servido para nada porque no han abordado el problema real, nuestro sistema dual segregador. Si en Ordizia hubiera un único centro educativo, no habría segregación. Y es que para hacer frente a la segregación escolar sería necesaria una verdadera voluntad política y poner en marcha medidas eficaces, como priorizar la red pública en los procesos de planificación y adjudicación de plazas, aumentar la dotación de recursos humanos y materiales para garantizar en ella la excelencia y la euskaldunización para todos, reducir progresivamente la sobreoferta de plazas y la concertación de la red privada y abrir vías de publificación para los centros que así lo deseen. Políticas que orienten a la mayoría de las familias hacia la única escuela inclusiva, plural y vasca, la escuela pública».

Temas

Educación