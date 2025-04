«El control del turismo es responsabilidad de la Administración, no debe dejarse al sector»

Después del frenazo que supuso la pandemia, el turismo vuelve a experimentar un 'boom' en muchísimos lugares del mundo y Gipuzkoa no es una excepción. ... Jorge Dioni, autor de dos libros dedicados a ello, protagonizó ayer la conferencia 'Vivir del turismo y morir del turismo' celebrada en el salón de actos del Convento Santa Teresa de Donostia y que se enmarca dentro del ciclo 'Mintza Lagun Diálogos', organizado por el departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa.

– El turismo, como fuente de ingresos para un país, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene?

– Lo positivo es que es muy fácil de hacer y te sirve de colchón en ciertos momentos. Por establecer una comparación, es como cenar una pizza. Siempre está ahí. Si no he preparado nada, siempre puedo sacar una pizza y salir del apuro. Pero ahí está también su aspecto negativo. Como es tan sencillo, tiene el gran problema de que es una actividad que se va comiendo al resto, que son más complicadas. Es decir, abrir tres o cuatro hoteles es más fácil que abrir una fábrica, y mucho más a corto plazo. Un hotel o unos pisos turísticos van a funcionar enseguida. Una fábrica, en cambio, es más a largo plazo.

– ¿Qué riesgos tiene que el turismo sea la principal fuente de ingresos?

– El principal riesgo es que es una actividad volátil. Lo mismo que es muy sencillo de poner en marcha, puede ser muy fácil de desconectar. Los grandes flujos de gente que hoy te vienen a ti mañana irán a otro lado. Recuerdo un viaje a Egipto hace ocho años bastante desolador. Es un país que ha dedicado mucho a una potente industria turística, basada en que iba gente todo el rato, y de repente, eso dejó de llegar y no viajaba nadie. Lo vimos todo solos, el guía nos dijo que llevaba un año sin trabajar. Es igual de fácil de poner en marcha que de desconectar, y si un país tiene como fuente de ingresos principal el turismo, se puede quedar arrasado.

– ¿En qué punto empieza un país a depender demasiado del turismo?

– Hay explicaciones más técnicas en cuanto a economía, pero yo diría que sucede cuando tienes esa sensación de que el resto de actividades empiezan a decaer, cuando las personas que viven en ese lugar empiezan a sufrir grandes molestias y empieza a haber una sensación de malestar en parte de la población.

– ¿Existe algún turismo positivo para turistas y locales?

– Es una cuestión de cantidad, una cuestión de dosis. El turismo desmedido puede tener un efecto profundo en cuanto al entorno, porque puede cambiar el comercio que hay en la zona y convertirlo en un comercio inaccesible para la gente que vive ahí. Puede y debe haber un equilibrio. Está bien que venga gente distinta que traiga otros aspectos culturales. Ahora vivimos en un momento en el que lo sabemos todo de todos los sitios, estamos muy conectados. Pero siempre es interesante que venga otra gente a tu ciudad y haga otras cosas, aunque con moderación para que las personas locales también puedan vivir.

– ¿Cómo se debe involucrar a la comunidad local en un modelo turístico?

– Esto tiene que ser responsabilidad de la Administración, y no confiar tanto en este sector económico. Cuando en tu ciudad no puedes encontrar vivienda, ya no te puedes comprar zapatos porque en las zapaterías solo hay cafeterías de especialidad, o tampoco te puedes ir a tomar un pintxo porque valen 5 euros, pues es normal que se genere un malestar. Hay ciudades en las que te tienes que ir a otro barrio a tomar unas cervezas porque en el centro ya cuestan 6 euros. Controlar eso debe ser responsabilidad de la Administración.

– ¿Cómo ve la situación de Donostia?

– Solía ir a Donostia hace tiempo porque tengo un familiar que jugaba la Donosti Cup y era algo moderado. Después de la pandemia siempre hay un estallido y en Donostia esa explosión turística se viene dando en los últimos cuatro o cinco años. Siempre ha tenido esa base turística desde siglos anteriores y creo que no es igual en otros pueblos de alrededor. Aun así, no quiero ser pesimista pero Gipuzkoa es un lugar muy apetecible. Y sobre todo Donostia, donde últimamente estamos viendo esta masificación. Es una ciudad muy atractiva. Creo que todavía no ha habido una explosión como en Madrid o Barcelona pero la saturación del turismo sí que recuerda a esta ciudades y, evidentemente, no es positiva para la ciudad.

– ¿Entiende el enfado de los donostiarras que se quejan de la creciente llegada de visitantes?

– Claro que lo entiendo. Lo que para unos es molestia para otros es una industria con la que sacan rentabilidad. Y el problema es que es una industria muy difusa. No es una papelera que se ve y saca mucho humo. Entonces, ¿dónde se hace una manifestación contra el turismo? Pero lo que se está vendiendo es la propia ciudad, la experiencia, los pintxos y la cultura, en general. Lo que pasa es que si vendes la ciudad, la propia ciudad cambia y pierde su identidad. Por ejemplo, si en Cádiz deja de haber gaditanos, se pierde la identidad de la ciudad. Pues lo mismo en Donostia.