Pablo Jarillo-Herrero, sentado ante el Palacio Miramar, durante su estancia en Donostia esta semana Sara Santos

Pablo Jarillo-Herrero

Científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts
«Las condiciones de Europa no son atractivas para el científico de EE UU»

Invitado por el DIPC, el experto en grafeno ha expuesto en Donostia las virtudes del «material más fuerte y que mejor conduce la electricidad»

Eneko P. Carrasco

Eneko P. Carrasco

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

Pionero del fenómeno conocido como 'twistronics' –la manipulación de propiedades electrónicas mediante el giro relativo entre capas atómicas–, Pablo Jarillo-Herrero (Valencia, 1976) ha sido ... esta semana uno de los invitados de la escuela de verano internacional organizada por el Donostia International Physics Center (DIPC). Le hacemos bajar del Instituto de Tecnología de Massachusetts a la tierra del ciudadano de a pie.

