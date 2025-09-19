Las condenas por delitos sexuales suben un 20% en Gipuzkoa y ya se dictan 6 al mes

Los juzgados de Gipuzkoa dictaron el año pasado 74 condenas por delitos de naturaleza sexual, lo que representa un 20% más que en 2023 ... y alcanzar un promedio de seis fallos de culpabilidad por mes. De esa cifra, cinco correspondieron a menores de edad, lo que en este caso supone reducir casi a la mitad las 9 del año precedente. En el caso de los adultos, las 69 condenas contabilizadas son un 30% más que las 53 del ejercicio anterior.

Estas condenas fueron consecuencia de 80 procedimientos seguidos por presuntos delitos sexuales, en los que se imputaron a los acusados hasta 273 penas.

Así lo pone de manifiesto la Estadística de Condenados que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se nutre de la información procedente del registro central de penados y del de sentencias de responsabilidad penal de los menores. Ambos del Ministerio de Justicia.

Doce condenas diarias

El incremento de la actividad judicial vinculada a las vulneraciones de la libertad sexual no es exclusivo de Gipuzkoa. Es generalizado. En el conjunto de España, la cifra de condenados por agresiones sexuales aumentó un 36,3%, hasta los 4.486, a razón de 86 por semana o 12 cada día.

La delincuencia sexual aumenta en Gipuzkoa en un escenario de mayor criminalidad global. En total, en 2024 los jueces del territorio dictaron 4.552 sentencias de diferentes ámbitos. Es un 12% más que el año precedente (4.052) y un 16% más que en 2019, antes de la pandemia, cuando se contabilizaron 3.898 dictámenes.

Entre los adultos, la delincuencia es mayor en los rangos de edad más jóvenes

De esas resoluciones de culpabilidad, 4,403 fueron para mayores de 18 años y 149 para menores. Dentro de estos últimos, el desglose por edades es bastante homogéneo. 43 tenían 17 años, 39 contaban con 16, 40 tenían 15 y fueron 27 los que tenían 14. Por debajo de esa edad una persona es inimputable.

Entre los adultos, la delincuencia es mayor en los rangos de edad más jóvenes. Así, el colectivo más penado es el de los veinteañeros, con 1.306 condenas, seguidos de los treintañeros (1.101), y de los de quienes tienen entre 41 y 50 años (929).

La delincuencia es mayor entre varones que entre mujeres. Entre los adultos, las sentencias condenatorias hacia los primeros casi quintuplican a las de ellas en Gipuzkoa: 3.677 frente a 766.

Por nacionalidad, el 57% de las personas juzgadas eran españolas, mientras que el 43% restante, extranjeras. Entre estas, el 21% había nacido en África, el 11% en América, el 8,5% en Europa, el 0,9% en Asia y hubo dos personas procesadas originarias de Oceanía.