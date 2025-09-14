Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de apoyo a las víctimas realizada en Altza tras la detención del masajista en mayo de 2021. EP

Comienza el juicio al masajista acusado de agresión sexual a tres menores en Altza

La Fiscalía de Gipuzkoa y las tres acusaciones particulares piden penas que suman 45 años de prisión, en una vista que se desarrollará del lunes al jueves en la Audiencia

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:29

El masajista del barrio donostiarra de Altza acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores de edad comparecerá desde mañana hasta el jueves en la ... Audiencia Provincial de Gipuzkoa. En el juicio, tanto la Fiscalía de Gipuzkoa como las tres acusaciones particulares que ejercen las familias de cada una de las víctimas, solicitan para el procesado penas que suman 45 años de cárcel, 15 por cada joven. Dos de ellas tenían 13 años y la otra, 15 en el momento de los hechos, en 2021, hasta el arresto del varón el 7 de mayo. El caso generó gran indignación en su día: se celebraron concentraciones de repulsa y se hicieron pintadas en la fachada de la consulta del terapeuta.

