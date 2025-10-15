Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Otros cinco menores de Gaza serán atendidos en hospitales vascos, dos de ellos en Donostia

El Gobierno Vasco pedirá una ampliación de la autorización de residencia temporal para estas personas que ahora llegan con un visado de estancia por tiempo limitado

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Osakidetza se prepara para atender a otros cinco menores procedentes de Gaza. Llegarán a Euskadi a finales de este mes. Dos de ellos recibirán asistencia ... sanitaria en el Hospital Donostia, mismo número de niños que serán atendidos en el Hospital de Cruces. Además, el de Basurto tratará a otro. Este dispositivo de acogida, el cuarto que realiza el País Vasco, se engloba en el Programa de Actuaciones y Apoyo económico en favor del pueblo gazatí que ha preparado el Gobierno Vasco y al que destinará una partida de dos millones de euros.

