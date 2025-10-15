Otros cinco menores de Gaza serán atendidos en hospitales vascos, dos de ellos en Donostia

Osakidetza se prepara para atender a otros cinco menores procedentes de Gaza. Llegarán a Euskadi a finales de este mes. Dos de ellos recibirán asistencia ... sanitaria en el Hospital Donostia, mismo número de niños que serán atendidos en el Hospital de Cruces. Además, el de Basurto tratará a otro. Este dispositivo de acogida, el cuarto que realiza el País Vasco, se engloba en el Programa de Actuaciones y Apoyo económico en favor del pueblo gazatí que ha preparado el Gobierno Vasco y al que destinará una partida de dos millones de euros.

El plan contempla un «refuerzo» del compromiso del Departamento de Salud con la acogida y atención sanitaria a las personas menores de edad de Gaza que sufren graves problemas de salud como consecuencia de la guerra. Así lo anunció ayer el consejero del área, Alberto Martínez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde explicó que Osakidetza a través de sus hospitales, volverá a asistir los casos más graves de estos menores, al tiempo que revisará el estado de salud de los familiares que los acompañen.

De esta manera, avanzó que el Servicio Vasco de Salud está preparado para acoger «a finales de mes» la llegada de otros cinco menores procedentes de la Franja. «La evacuación podría ser inminente», recalcó, haciendo alusión a un procedimiento auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que también participan otros organismos como los ministerios de Sanidad, Exteriores o Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Será la cuarta vez que el Gobierno Vasco active un dispositivo de este calibre. El primero se llevó a cabo en julio de 2024, al que siguieron un segundo en abril de este año y un tercero el pasado mes de julio. En total Osakidetza ha tratado a 21 menores –todos ellos con edades comprendidas entre los 6 meses y los 13 años– sobre el total de 39 niños y niñas gazatíes que han llegado al Estado. «Podemos concluir con orgullo que los profesionales de Osakidetza han atendido el mismo número de menores que han sumado el resto de las comunidades autónomas», destacó Martínez.

Todos estos menores han sido tratados de patologías de distinta índole. Desde lactantes con «lesiones traumatológicas, quemaduras, problemas neurológicos, oftalmológicos, cardíacos e incluso niños con enfermedades oncológicas en estado avanzado», hasta chavales «con diversos traumatismos por explosiones o quemaduras que han precisado asistencia por cirugía pediátrica, cirugía plástica, neurocirugía, traumatología... Además de un seguimiento pediátrico en el tiempo».

Algunos de los tratamientos que han recibido estos jóvenes continúan en la actualidad, detalló el consejero de Salud. Por ejemplo, Osakidetza sigue atendiendo a tres niños en los servicios de Oncología, «dos con problemas de cardiopatía y un menor que está siendo tratado en la unidad de salud mental». El resto «tienen procesos crónicos más o menos complejos» que también siguen siendo supervisados por el Servicio Vasco de Salud.

Paralelamente, Euskadi también ha revisado el estado de salud de los familiares que los acompañan: Más de 40 personas entre madres, padres y hermanos de los niños enfermos que «en la mayoría de los casos» han sido tratados de forma ambulatoria en los centros de salud «sin precisar más que una revisión».

En la misma comparecencia, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, anunció que el Gobierno Vasco solicitará una «autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias» para estas personas, al igual que se hizo con los refugiados de Ucrania, que hasta ahora llegaban con un visado de estancia por tiempo limitado y «claramente insuficiente».

Cooperación humanitaria

Más allá del ámbito sanitario, el programa contempla otras actuaciones en cooperación humanitaria. eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad incrementará en 250.000 euros su apoyo económico a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo para proyectos de atención y socorro a la infancia y juventud gazatí. Asimismo, el Gobierno Vasco desplegará un 'corredor académico' para el pueblo palestino, en colaboración con las universidades ubicadas en Euskadi, así como con la red de centros de FP, con la finalidad de acoger, conectar entre sí y formar a personas de Gaza. También destinará una ayuda para alimentos y tratamientos nutritivos.