Concentración de médicos frente al Hospital Donostia. B.C.

Cientos de médicos paran en Donostia en protesta por el Estatuto Marco propuesto por Sanidad

La huelga está repercutiendo también de puertas adentro en los ambulatorios y hospitales donde se han activado los servicios mínimos para asegurar la atención básica

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:13

Cientos de médicos se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital Donostia para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco promovido por ... el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que refleje su profesión. Puntuales, a la hora que les habían convocado, los sanitarios vestidos con la bata blanca han protagonizado una estampa inusual por la cantidad de gente reunida. Han portado pancartas de 'Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio', '24 horas son demasiado, nos matan' o 'sin médicos no hay sanidad'.

