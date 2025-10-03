Cientos de médicos paran en Donostia en protesta por el Estatuto Marco propuesto por Sanidad

Cientos de médicos se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital Donostia para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco promovido por ... el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que refleje su profesión. Puntuales, a la hora que les habían convocado, los sanitarios vestidos con la bata blanca han protagonizado una estampa inusual por la cantidad de gente reunida. Han portado pancartas de 'Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio', '24 horas son demasiado, nos matan' o 'sin médicos no hay sanidad'.

﻿José luis Paulin, médico de Atención Primaria, ha tomado la palabra a las puertas de la escalinata para reclamar un texto propio que recoja las peculiaridades de los médicos. «Hoy se ha reunido más gente que en otras ocasiones porque los médicos están ahora más implicados, no estamos pidiendo que nos reconozcan de más, sino lo que nos corresponde. Nosotros somos la espalda sobre la que todo carga y tenemos unas responsabilidades», ha explicado.

Por su parte, la doctora Gloria Díaz ha leído un comunicado explicando las mejoras que solicitan al Ministerio de Sanidad y ha desatado los aplausos de los médicos. «No solemos participar en estas huelgas por la repercusión que tiene pero se nos tiene que reconocer. Al final estar hoy aquí nos perjudica también a nosotros, pero lo hacemos», añadía la médico de Urgencias. Algo que han compartido más médicos presentes en la concentración.

Ampliar Médicos concentrados a las puertas del Hospital Donostia. Arizmendi

«Es la primera vez que hago huelga en toda mi vida, pero creo que era necesario. Solo pedimos que se nos reconozcan unos derechos básicos», denuncia Sandra, facultativa del Hospital Donostia. Y algo similar reclama Naomi, de Onkologikoa, que dice ser algo «personal, por la lucha de los derechos de los médicos».

Las negociaciones para renovar la normativa, vigente desde 2003, llevan unos dos años en curso, un periodo en el que el Ministerio ha presentado varios borradores, pero los sindicatos lamentan que no recoge sus peticiones. Entre las principales reclamaciones destacan la reserva del grupo A+ exclusivamente para médicos y titulados superiores, así como la eliminación progresiva en tres años de la jornada complementaria obligatoria, de manera que cualquier tiempo trabajado más allá de las 35 horas semanales sea voluntario, retribuido adecuadamente y compensado con descansos o la posibilidad de acceso anticipado a la jubilación sin pérdida de poder adquisitivo.

La huelga de hoy, la segunda a nivel estatal en apenas tres meses, pero la primera a la que se adhiere el Sindicato Médico de Euskadi -aunque un numeroso grupo de facultativos ya se manifestó el 13 de junio en Donostia- está repercutiendo también de puertas adentro en los ambulatorios y hospitales donde se han activado los servicios mínimos para asegurar la atención básica. Urgencias, cuidados críticos y tratamientos vitales están cubiertos, mientras que otras áreas pueden sufrir retrasos o reprogramaciones.

Son numerosos los guipuzcoanos que han acudido a primera hora de la mañana a su centro de salud y se han encontrado con un cartel anunciando que su médico no pasaría consulta. Es el caso de una madre que ha acudido a un ambulatorio de Donostia con su hijo de siete años y que no ha sido atendido por su pediatra debido a la huelga. La madre ha denunciado que «el menor lleva tres semanas con diarrea, se le han realizado varias pruebas de heces, se le ha retirado la lactosa de la dieta y también se le han practicado análisis de sangre y hoy le tenían que dar un resultado y nadie nos atiende». Tampoco le han dado en el mostrador una alternativa ya que ella se ha ofrecido a ir a cualquier otro pediatra de la ciudad pero le han respondido que «es imposible que le vean hoy porque no hay médicos».

Esta madre ha expresado su malestar por la falta de información y las repercusiones que podía tener el paro: «No me han avisado ni me han llamado. Está muy bien que hagan huelga, pero que te den una opción B, sobre todo cuando se trata de algo urgente», ha reprochado. Finalmente, ha conseguido que una enfermera le llame a lo largo del día, «aunque sin posibilidad de dar indicaciones médicas», según le han explicado.

Principales reivindicaciones

La huelga de este viernes llega después de que CESM y SMA lamentaran la «ausencia total» de voluntad negociadora por parte de Sanidad, tras la reunión mantenida el martes con la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García, y el consejero técnico Miguel Ángel Máñez.

El ministerio liderado por Mónica García también ha rechazado en varias ocasiones retirar el actual borrador de Estatuto Marco y negociar un texto exclusivo para el colectivo médico, tal y como demandan CESM y SMA, que piden medidas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades con la creación del grupo A1+.