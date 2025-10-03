Cientos de médicos paran en Donostia en protesta por el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
La huelga está repercutiendo también de puertas adentro en los ambulatorios y hospitales donde se han activado los servicios mínimos para asegurar la atención básica
San Sebastián
Viernes, 3 de octubre 2025, 11:13
Cientos de médicos se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital Donostia para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco promovido por ... el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que refleje su profesión. Puntuales, a la hora que les habían convocado, los sanitarios vestidos con la bata blanca han protagonizado una estampa inusual por la cantidad de gente reunida. Han portado pancartas de 'Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio', '24 horas son demasiado, nos matan' o 'sin médicos no hay sanidad'.
José luis Paulin, médico de Atención Primaria, ha tomado la palabra a las puertas de la escalinata para reclamar un texto propio que recoja las peculiaridades de los médicos. «Hoy se ha reunido más gente que en otras ocasiones porque los médicos están ahora más implicados, no estamos pidiendo que nos reconozcan de más, sino lo que nos corresponde. Nosotros somos la espalda sobre la que todo carga y tenemos unas responsabilidades», ha explicado.
Por su parte, la doctora Gloria Díaz ha leído un comunicado explicando las mejoras que solicitan al Ministerio de Sanidad y ha desatado los aplausos de los médicos. «No solemos participar en estas huelgas por la repercusión que tiene pero se nos tiene que reconocer. Al final estar hoy aquí nos perjudica también a nosotros, pero lo hacemos», añadía la médico de Urgencias. Algo que han compartido más médicos presentes en la concentración.
«Es la primera vez que hago huelga en toda mi vida, pero creo que era necesario. Solo pedimos que se nos reconozcan unos derechos básicos», denuncia Sandra, facultativa del Hospital Donostia. Y algo similar reclama Naomi, de Onkologikoa, que dice ser algo «personal, por la lucha de los derechos de los médicos».
Las negociaciones para renovar la normativa, vigente desde 2003, llevan unos dos años en curso, un periodo en el que el Ministerio ha presentado varios borradores, pero los sindicatos lamentan que no recoge sus peticiones. Entre las principales reclamaciones destacan la reserva del grupo A+ exclusivamente para médicos y titulados superiores, así como la eliminación progresiva en tres años de la jornada complementaria obligatoria, de manera que cualquier tiempo trabajado más allá de las 35 horas semanales sea voluntario, retribuido adecuadamente y compensado con descansos o la posibilidad de acceso anticipado a la jubilación sin pérdida de poder adquisitivo.
La huelga de hoy, la segunda a nivel estatal en apenas tres meses, pero la primera a la que se adhiere el Sindicato Médico de Euskadi -aunque un numeroso grupo de facultativos ya se manifestó el 13 de junio en Donostia- está repercutiendo también de puertas adentro en los ambulatorios y hospitales donde se han activado los servicios mínimos para asegurar la atención básica. Urgencias, cuidados críticos y tratamientos vitales están cubiertos, mientras que otras áreas pueden sufrir retrasos o reprogramaciones.
Son numerosos los guipuzcoanos que han acudido a primera hora de la mañana a su centro de salud y se han encontrado con un cartel anunciando que su médico no pasaría consulta. Es el caso de una madre que ha acudido a un ambulatorio de Donostia con su hijo de siete años y que no ha sido atendido por su pediatra debido a la huelga. La madre ha denunciado que «el menor lleva tres semanas con diarrea, se le han realizado varias pruebas de heces, se le ha retirado la lactosa de la dieta y también se le han practicado análisis de sangre y hoy le tenían que dar un resultado y nadie nos atiende». Tampoco le han dado en el mostrador una alternativa ya que ella se ha ofrecido a ir a cualquier otro pediatra de la ciudad pero le han respondido que «es imposible que le vean hoy porque no hay médicos».
Esta madre ha expresado su malestar por la falta de información y las repercusiones que podía tener el paro: «No me han avisado ni me han llamado. Está muy bien que hagan huelga, pero que te den una opción B, sobre todo cuando se trata de algo urgente», ha reprochado. Finalmente, ha conseguido que una enfermera le llame a lo largo del día, «aunque sin posibilidad de dar indicaciones médicas», según le han explicado.
Principales reivindicaciones
La huelga de este viernes llega después de que CESM y SMA lamentaran la «ausencia total» de voluntad negociadora por parte de Sanidad, tras la reunión mantenida el martes con la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García, y el consejero técnico Miguel Ángel Máñez.
El ministerio liderado por Mónica García también ha rechazado en varias ocasiones retirar el actual borrador de Estatuto Marco y negociar un texto exclusivo para el colectivo médico, tal y como demandan CESM y SMA, que piden medidas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades con la creación del grupo A1+.
Peticiones
-
A+: Se debe reservar el acceso al grupo más alto de la clasificación a personal médico y titulados/as superiores atendiendo a su función y la responsabilidad exigida en el ámbito de su actuación.
-
Eliminación progresiva de la Jornada Complementaria Obligatoria: Todo tiempo trabajado más allá de la jornada ordinaria (35 horas) ha de ser VOLUNTARIO e incentivado con una retribución adecuada y descansos compensatorios justos. Para ello proponemos su eliminación progresiva en los próximos 3 años.
-
Guardias: La suma de jornada ordinaria y extraordinaria no podrá exceder de las 17 horas ininterrumpidas. Las localizadas deben reconocerse como tiempo trabajado a todos los efectos (descansos, compensaciones…).
-
Reconocimiento de la penosidad, riesgo para la salud y dificultad de conciliación (nocturnos, festivos) del personal facultativo que trabaja a turnos.
-
Consideración del riesgo de nuestra profesión a efectos de su inclusión en un régimen especial de la S.S.
-
Representación: Ámbito propio de negociación desde la instancia estatal hasta la autonómica dada nuestra singularidad mediante constitución de una Mesa Sectorial del Personal Médico y Facultativo, INDEPENDIENTE de la Mesa General de Negociación en las materias que le son propias.
-
OPEs: Con carácter general se realizarán mediante concurso de méritos.
-
Jubilación: Posibilidad de acceso anticipado sin pérdida de poder adquisitivo mediante reconocimiento de las actividades de riesgo y el cómputo del 100% de la jornada extraordinaria.
-
Pagas extraordinarias: Deben incluir no solo una mensualidad sino los trienios y todos los complementos.
-
Complemento de Docencia para el personal facultativo encargado de formar a los MIR.
-
Carrera profesional: Reconocimiento de toda la actividad profesional incluyendo los años de formación MIR.
-
Guardias MIR: Salvo acuerdo voluntario del residente no podrán superar las 4 al mes y solo una de ellas puede coincidir en sábado, domingo o festivo. Su retribución será al menos el 150% de la retribución de la hora ordinaria.
-
Representación MIR: Creación en cada Comunidad Autónoma de un Comité de Empresa MIR conformado exclusivamente por residentes elegidos mediante elecciones cada 4 años.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión