Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Parte del equipo de la UCIP posa con Alana y su familia en uno de los boxes donde la pequeña estuvo ingresada. Arizmendi

Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia

Esta unidad busca «humanizar los cuidados»: los padres pueden estar las 24 horas con sus hijos y las decisiones se comparten

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:04

Escuchar la palabra UCI «da miedo». Es el sentimiento que más se repite entre quienes han cruzado la puerta de una unidad de cuidados intensivos ... pediátricos. En el Hospital Donostia, horas antes de nuestra visita, un equipo de sanitarios altamente especializado trabaja sin descanso por salvar la vida de una pequeña que ha sufrido un accidente de tráfico. Las siguientes horas serán críticas en el box C.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia

Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia