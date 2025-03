Casting para alquilar. «Nos pidieron un pago de 5.000 euros y una carta de presentación»

Dos meses de fianza y referencias'; 'Se pedirá demostrar solvencia, contrato de trabajo, nóminas y aval'; 'Se pide fianza de 1.200 euros, una renta ... anticipada y justificar solvencia (contrato de trabajo y nóminas)'. Las exigencias de los propietarios de viviendas a los futuros inquilinos son cada vez mayores, una forma de 'blindarse' para obtener garantías. Sin embargo, el exceso de celo llega hasta tal punto que a las peticiones más comunes se suman los castings más exhaustivos en busca del inquilino perfecto, como le ocurrió a Marta, una joven de 25 años que tuvo que redactar hasta una carta de presentación, en la que destacaba su trayectoria profesional y sus aficiones que le hacían la candidata ideal.

A esta vitoriana se le presentó el año pasado una oferta laboral en Donostia. Una distancia relativamente cercana de su familia y un horizonte de expectativas en su nueva empresa hacían de esta oportunidad la ocasión idónea para mudarse a Donostia. «Llevaba tiempo teletrabajando para una agencia de Madrid y pensé que era el momento de un cambio de aires, por lo que tomé la decisión de empezar en un nuevo trabajo y trasladarme a otra ciudad. Vivo de alquiler desde los dieciocho años, cuando me marché a estudiar la carrera, y he pasado por hasta media docena de casas diferentes, de todo tipo. No me asustaba la idea de una mudanza, aunque sabía la odisea en la que puede convertirse buscar piso».

840 euros al mes es la renta media de los alquileres que se firmaron en 2024 en Gipuzkoa, según datos de Vivienda.

1.097 euros al mes es el alquiler medio en San Sebastián.

1.184 euros al mes es la renta media en el barrio más caro de Donostia, el de Aiete-Lugaritz.

Pese a que en un primer momento la idea de Marta era un alquiler para ella sola, una conversación con un compañero de su facultad facilitó el proceso de buscar piso. «Justo a finales de mayo hablé por teléfono con un amigo y me contó que estaba en un proceso de selección para incorporarse a una empresa también de Donostia. Decidimos que si él conseguía el trabajo buscaríamos un piso para vivir juntos y así poder ahorrar una pequeña cantidad de dinero, algo que con un piso para mí sola iba a ser muy complicado». Dicho y hecho. A mediados de junio ambos jóvenes iniciaron la búsqueda de una vivienda en alquiler en San Sebastián. Los requisitos: dos habitaciones, preferiblemente dos cuartos de baño y, sobre todo, la disponibilidad del inmueble para larga estancia, ya que los dos se iban a incorporar a trabajar en verano con la intención de desarrollar su carrera profesional durante los siguientes años en la capital guipuzcoana.

«Dar con un alquiler de larga estancia en Donostia se antojaba imposible» Marta Vive de alquiler en Donostia

A las puertas del verano, y con los pisos en alquiler muy solicitados, reconoce que «tuvimos mucha suerte, sobre todo porque dar con un alquiler de larga estancia en estas fechas se antojaba imposible al principio. Sin embargo, dimos con varias opciones que se adecuaban a lo que queríamos y el primer piso que fuimos a ver es en el que vivimos a día de hoy».

Un golpe de suerte para el que, no obstante, tuvieron que pasar un casting, así como desembolsar 5.000 euros entre los dos en concepto de primer mes de alquiler, depósito correspondiente a dos mensualidades y fianza para un piso de sesenta y cinco metros cuadrados con dos habitaciones y dos baños en el centro de la ciudad. «Nos preguntaron si podíamos acercarnos a ver el piso al día siguiente de la llamada, ya que el propietario quería cerrar cuanto antes la ronda de visitas. Tras pasar un primer filtro de la inmobiliaria, nos solicitaron una carta de presentación, tipo Power Point, en la que contar quiénes éramos, qué habíamos estudiado, por qué nos mudábamos a Donostia o cuáles eran nuestros gustos para que el dueño nos conociera un poco más y decidiese entre los candidatos». Una práctica poco habitual pero que parece ha comenzado a extenderse cada vez más en los procesos de alquiler y que ya le tocó llevar a cabo en Madrid a Marta. «Esa vez conseguimos un piso porque nos curramos un montón el vídeo de presentación que nos pidieron».

«No me asustaba la mudanza pero sabía la odisea en la que podía convertirse buscar un piso de alquiler»

Además, al tratarse de un alquiler de larga estancia, a ambos inquilinos les requirieron nóminas de sus anteriores trabajos y una copia de sus próximos contratos laborales, que como todavía no habían firmado debieron explicar en detalle. «Los dos comenzábamos a trabajar en julio y no teníamos el contrato firmado. Tuvimos que explicar cuáles iban a ser nuestros sueldos y los detalles de las ofertas. Pero estoy contenta. La zona es buena y el piso tiene mucha luz, cocina equipada y dos baños. El precio es alto pero creo que hemos tenido suerte». Sí lamenta que se hayan «normalizado» las dificultades para emanciparse. «Encontrar un piso con dos baños a 1.250 euros no debería ser la panacea, estamos ante un problema gravísimo».