Pablo Ibar: «Esto no va a quedar así; seguiré luchando para demostrar mi inocencia» Pablo ibar escribe una carta desde la cárcel en la que valora la condena a cadena perpetua y agradece el apoyo recibido

«Esto no se queda así. Voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia». Ha escrito Pablo Ibar desde la prisión en la que se halla recluido a la espera de ser enviado a la penitenciaría donde cumplirá la cadena perpetua que le impuso el jurado. Pablo ha redactado una carta que hace unos días se la hizo llegar a su hermano Michael para que, a su vez, la trasladara a «toda la agente que se ha unido para ayudarme en este tiempo tan crítico», indica. En la misiva, escrita de su puño y letra, Ibar reconoce que gracias al apoyo y solidaridad recibidas «estoy liberado de la terrible sentencia a muerte, que ha sido una pesadilla para mi familia».

La carta consta de tres folios y ha sido escrita en el centro de clasificación del sur de Florida, a donde Pablo Ibar fue trasladado hace unas semanas, después de que el jurado le sentenciase a cadena perpetua. El preso de origen guipuzcoano se halla en dicha instalación a la espera de que se le asigne la prisión en la que definitivamente cumplirá.

Ibar reconoce estar desilusionado con el veredicto de culpabilidad que conoció el pasado 19 de enero en el Juzgado de Broward County, «especialmente siendo inocente», dice, y además cuando «otros han sido exonerados por el mismo crimen», escribe Pablo en referencia a la exculpación de Shet Peñalver que fue imputado por los mismos delitos y que hoy goza de la libertad. Ambos fueron detenidos bajo a la acusación de ser los autores, en junio de 1994 de los asesinatos de las modelos, Sharon Anderson y Marie Rogers, de 25 años, y del propietario de un local de alterne, Casimir Sucharski, conocido como 'Buth Casey'. Los tres murieron tiroteados en el domicilio de este último, en la localidad de Miramar, cercana a Miami. Los autores huyeron en el vehículo de Sucharski al extrarradio de la capital. Allí, rociaron el coche de gasolina antes de prenderle fuego. Por estos hechos Penalver fue sentenciado a muerte en otro proceso diferente, pero en un segundo juicio quedó exculpado y hoy está en libertad.

Justicia y misericordia

Pablo Ibar, que en la actualidad tiene 47 años, reconoce que si bien algunos a algunos les pueda parecer «que mi sentencia de cadena perpetua es como un acto de misericordia», no puede haber tal misericordia sin justicia. «La cadena perpetua significa que voy a morir en prisión por un crimen que no cometí», afirma a la vez que añade que conserva «muchos detalles» que no puede explicar ahora porque el proceso de apelación para la repetición del juicio continúa abierto.

«Por favor, creanme cuando os digo que esto no se queda así. Voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia y cada pequeña ayuda que ustedes puedan dar es muy necesarias», afirma.

Ibar expresa asimismo su deseo de «poder volver a nuestro bello país» con su familia, algo que sería «un sueño hecho realidad» para él.

El recluso aprovecha la ocasión para trasladar su agradecimiento a todas aquellas personas que le han ayudado durante «este tiempo tan crítico» y los años «más oscuros» de su vida, durante la que ha permanecido 25 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte, en la cárcel de Raiford.

Afirma que «tener tanta gente quien nunca me han conocido y quien yo no conozco que pueden juntarse para ayudarme, es algo que me hace sentir muy humilde».

Cita expresamente el apoyo recibidos de los Gobiernos vasco y español,el Congreso y el Senado, así como la ayuda que recibe del embajador español en Estados Unidos, al Consulado General en Miami y a la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar.

De la misma manera, agradece a su «bella mujer» Tanya y su familia, tanto en España como en Estados Unidos, los «esfuerzos» y asistencia en su lucha por la justicia, un esfuerzo gracias al cual está «liberado de la horrible sentencia de muerte» que ha sido una «pesadilla» en los últimos años.

Ibar se despide con un «acepten mis más sincero agradecimiento. Todo mi amor y mi interno aprecio».Ibar se despide con un «acepten mis más sincero agradecimiento. Todo mi amor y mi interno aprecio».