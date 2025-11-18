Acepta casi tres años de cárcel por un intento de homicidio en Irun El condenado se enfrentaba a una pena de 8 años y medio, pero las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad en la Audiencia de Gipuzkoa

Oskar Ortiz de Guinea San Sebastián Martes, 18 de noviembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado este martes a un varón a una condena de dos años y nueve meses de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y otro de resistencia a la autoridad, como consecuencia de unos hechos que tuvieron lugar en un pabellón abandonado en Irun en agosto de 2023.

Inicialmente, la Fiscalía de Gipuzkoa reclamaba para el procesado penas que sumaban ocho años y seis meses de cárcel por los delitos de homocidio en grado de tentativa (siete años) y atentado contra agente de la autoridad (un año y seis meses). Sin embargo, antes de que comenzara la vista oral, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad que ha permitido una rebaja sustancial del castigo.

De esta manera, la fiscal ha apreciado una atenuante muy cualificada de intoxicación en el caso del intento de homicidio y ha rebajado el segundo delito a resistencia a la autoridad. El condenado ha pasado ya dos años y tres meses en prisión provisional, así que ha cumplido más de dos tercios de la condena, lo que no da pie a suspender la condena privativa de libertad por su expulsión del territorio español.

Los hechos juzgados tuvieron lugar en un pabellón de la antigua empresa Doman, en Irun, donde convivían el procesado y la presunta víctima. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía de Gipuzkoa, al que ha accedido este periódico, el 10 de agosto de 2023, sobre las 10.00 horas, el acusado se dirigió a la habitación donde estaba su compañero «y le exigió que le devolviera una cantidad de dinero», al tiempo que «comenzó a decirle que le iba a matar» mientras «con ánimo de atentar contra su integridad, le propinaba varios puñetazos» que no causaron lesiones al agredido.

Por la tarde y en el mismo lugar, sobre las 18.52 horas, el imputado, «con ánimo de cumplir con las amenazas que le había proferido por la mañana» de «acabar con la vida» de su compañero, «cogió un objeto punzante y comenzó a propinarle golpes en la cabeza mientras le decía «te voy a matar». Como consecuencia de estos golpes, la víctima «cayó al suelo y perdió la consciencia mientras el procesado seguía golpeándole». Los gritos y golpes alertaron a otros dos varones que estaban en el mismo edificio y «acudieron en auxilio de la víctima». Sin embargo, el encausado les lanzó «que si se acercaban les iba a matar a ellos también», llegando a golpear en la mano a uno de ellos que trató de proteger a la víctima.

Uno de los ocupantes del pabellón llamó al teléfono de emergencias, por lo que varios agentes de la Ertzaintza se desplazaron al lugar. Al llegar, requirieron al procesado que se tumbara en el suelo, momento en el que el varón «se abalanzó» sobre un ertzaina, al que intentó golpear con la mano.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió varias lesiones como fractura del temporal de la parte izquierda de la cabeza, así como varias heridas y/o hematomas en el rostro, tórax y cuello.

Finalmente, el procesado ha sido condenado a dos años y seis meses de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa y otros tres meses por resistencia a la autoridad. Además, se le ha impuesto una multa de 60 euros por un delito de maltrato de obra, así como la prohibición de comunicarse con la víctima de la agresión durante tres años una vez que salga en libertad.