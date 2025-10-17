Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Red rosa humana en el quiosco del Boulevard. Ivan Montero

«El cáncer de mama no termina cuando acaba el tratamiento»

Pacientes de este tumor han realizado una red rosa humana en el Boulevard donostiarra con motivo del Día Internacional de esta patología, que se celebra el domingo

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:05

Comenta

«El cáncer de mama no termina cuando acaba el tratamiento. Hay una vida que sigue, pero no igual que antes de la enfermedad, al ... menos no para todos». Es el alegato que han hecho este viernes en Donostia dos pacientes de este tumor, el más frecuente entre las mujeres, reivindicando «la importancia del trabajo en red» que aporte «seguridad» y «acompañamiento» a las pacientes. «Es la manera de garantizar que nadie se sienta solo», han destacado.

