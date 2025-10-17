«El cáncer de mama no termina cuando acaba el tratamiento. Hay una vida que sigue, pero no igual que antes de la enfermedad, al ... menos no para todos». Es el alegato que han hecho este viernes en Donostia dos pacientes de este tumor, el más frecuente entre las mujeres, reivindicando «la importancia del trabajo en red» que aporte «seguridad» y «acompañamiento» a las pacientes. «Es la manera de garantizar que nadie se sienta solo», han destacado.

El acto ha estado enmarcado dentro de la jornada que la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha llevado a cabo en el Boulevard donostiarra con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este domingo. El lema elegido para este año es 'Nos lo tomamos a pecho', una frase con la que la asociación ha querido subrayar que «nos tomamos en serio y nos responsabilizamos de todo lo que viven las pacientes».

La acción principal ha sido la realización de una red rosa humana en el quiosco del Boulevard, donde una veintena de personas han querido reflejar «la importancia de un trabajo en red para poder generar espacios de apoyo, información y esperanza, tan necesarios para quienes tienen presente el cáncer en sus vidas».

A continuación, dos pacientes han procedido a la lectura de un manifiesto en una jornada «que sirve para mirar frente a la enfermedad y apoyar a las personas que, como nosotras, afrontamos este cáncer». Un tumor, han agregado, para el que «no hay preparación posible, ni manual que indique cómo seguir adelante. Desde ese instante la vida se transforma y aparecen infinidad de preguntas y miedos».

En el acto, ademas de pacientes con cáncer de mama, han participado también representantes institucionales como Nekane Arzalluz, en su primera aparición como alcaldesa de San Sebastián tras la renuncia de Eneko Goia, o Maite Peña, diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales. Ambas han coincidido en señalar la importancia de la detección precoz. «Cada avance médico es más esperanza», han recalcado.