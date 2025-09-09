Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El camión siniestrado el lunes quedó volcado en el arcén de la AP-8 a la altura de Zarautz. Arizmendi

El camión siniestrado en la AP-8 en Zarautz será retirado con una gran grúa en los próximos días

El accidente se produjo en la tarde del lunes y el tráiler sigue volcado en el arcén al no perjudicar al tráfico por la autopista

A. Algaba

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:05

Un camión de grandes dimensiones se encuentra volcado en la maleza en uno de los arcenes de la autopista AP-8 a la altura de ... Zarautz. El siniestro se produjo ayer lunes pasadas las 13.00 horas, cuando el conductor del mismo, que viajaba dirección Irun, perdió el control del vehículo y acabó llevándose varios metros de quitamiedos y volcado en el arcen. Por suerte, el conductor no sufrió heridas de consideración, pero el tráiler ha quedado totalmente varado contra un montículo y su rescate se demorará en el tiempo.

