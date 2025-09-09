El camión siniestrado en la AP-8 en Zarautz será retirado con una gran grúa en los próximos días

Un camión de grandes dimensiones se encuentra volcado en la maleza en uno de los arcenes de la autopista AP-8 a la altura de ... Zarautz. El siniestro se produjo ayer lunes pasadas las 13.00 horas, cuando el conductor del mismo, que viajaba dirección Irun, perdió el control del vehículo y acabó llevándose varios metros de quitamiedos y volcado en el arcen. Por suerte, el conductor no sufrió heridas de consideración, pero el tráiler ha quedado totalmente varado contra un montículo y su rescate se demorará en el tiempo.

La operación de levantamiento y retirada del camión será importante, de forma que el departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa está esperando a diseñar el plan y tratar de ejecutarlo en un momento en el que la circulación por la AP-8 no sea densa. Será necesaria una gran grúa para levantar el tráiler y retirarlo por lo que esas maniobras requerirán, al menos, del cierre parcial de parte de la autopista. El propio departamento será el que comunique cuándo se realizará el rescate y las afecciones que tendrá la operación. Además deberá recolocarse este tramo de varios metros de quitamiedos.

El vehículo se salió de la vía, aparentemente, por las complicadas condiciones de la calzada, con lluvia intensa en el momento que se produjo el siniestro -el lunes se registraron tres salidas de calzada de camiones en las principales vías de Gipuzkoa-. Uno de los carriles tuvo que estar cerrado durante varias horas, originando colas de más de cuatro kilómetros en la zona.

Después, al comprobar que la situación del camión no afectaba a la circulación de la autopista, los operarios realizaron tareas para tratar de extraer todo el combustible del depósito del tráiler para evitar cualquier riesgo de incendio o vertido, y tras señalizar bien la zona con conos y con señales para que se reduzca la velocidad a 80 kilómetros por hora, la vía quedo abierta a media tarde. Y así seguirá hasta que pueda realizarse la operación de retirada del camión.