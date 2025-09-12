Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cada día a las 10.00 horas, personal del Aquarium mide la temperatura del mar a la vieja usanza. J. M. López

El calentamiento del mar se acelera y se duplican los días con el agua a más de 23º en La Concha

Esta playa ha registrado 55 días «cálidos» en los tres meses de verano, con un junio histórico al alcanzar las cifras más altas desde 1947

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:11

Un chapuzón en la playa de La Concha cada vez es menos aliviante. Quizás quienes se hayan bañado este verano en el arenal donostiarra lo ... habrán notado, y es que en esta temporada estival –juntando los datos de junio, julio y agosto– han sido 55 días los que la temperatura del mar ha estado por encima de los 23 grados. En 2024 fueron 21 días, lo que supone 34 jornadas con agua más caliente en un año. No solo eso. Cada vez el mar se calienta antes. Solo en junio fueron cinco los días en los que los termómetros alcanzaron o superaron los 23º, esto es, las temperaturas más altas recogidas desde 1947.

