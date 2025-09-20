Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una vista de la cadena humana de Afagi.

Una vista de la cadena humana de Afagi. Aura Erro

Cadena humana en Donostia para sensibilizar sobre el alzhéimer

Decenas de personas han participado en La Concha en una iniciativa promovida por la asociación Afagi

A. I.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:25

Decenas de personas han participado este sábado al mediodía una cadena humana organizada por Afagi, la Asociación de familiares, amigos y personas con alzhéimer y ... otras demencias de Gipuzkoa, con motivo de celebrarse mañana el Día Mundial de esta enfermedad. La iniciativa, llevada a cabo bajo el lema 'Para cada olvido, una mano amiga', ha buscado un año más sensibilizar, concienciar e implicar a la sociedad guipuzcoana sobre la importancia del acompañamiento humano, cercano y constante a los enfermos y a sus familias, según han indicado los promotores de la iniciativa, que se ha desarrollado en la barandilla de La Concha, a la altura de la primera rampa.

