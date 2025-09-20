Cadena humana en Donostia para sensibilizar sobre el alzhéimer Decenas de personas han participado en La Concha en una iniciativa promovida por la asociación Afagi

Decenas de personas han participado este sábado al mediodía una cadena humana organizada por Afagi, la Asociación de familiares, amigos y personas con alzhéimer y ... otras demencias de Gipuzkoa, con motivo de celebrarse mañana el Día Mundial de esta enfermedad. La iniciativa, llevada a cabo bajo el lema 'Para cada olvido, una mano amiga', ha buscado un año más sensibilizar, concienciar e implicar a la sociedad guipuzcoana sobre la importancia del acompañamiento humano, cercano y constante a los enfermos y a sus familias, según han indicado los promotores de la iniciativa, que se ha desarrollado en la barandilla de La Concha, a la altura de la primera rampa.

Además de esta cadena humana, a lo largo del mes se llevarán a cabo distintas actividades en todo el territorio. Las mesas informativas comenzarán hoy en Orio, y seguirán en Arrasate, Irun, Mutriku y Zarautz (19 de septiembre), Donostia (20) y Ordizia (21). Además, se han programado charlas y encuentros, como la del 23 de septiembre en Donostia, dirigida a personas socias de AFAGI, y las del 25 de septiembre en Irun, a cargo de la profesora de Derecho de la UPV/EHU Lourdes Labaca, enfocada en resolver dudas legales, y en Aretxabaleta, bajo el título 'Convivir con el Alzheimer', abierta al público. Más de 13.000 personas viven con esta demencia en Gipuzkoa y en torno a 40.000 familiares cuidan de ellas.

