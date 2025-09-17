Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las personas participantes en el estudio realizarán pruebas remuneradas y sencillas en el laboratorio de BCBL. BCBL

Se buscan personas para estudiar si dormir favorece la adquisición de nuevo vocabulario

El centro de investigación BCBL de Donostia busca candidatos de entre 18 y 40 años nativas de euskera o castellano

A. I.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:00

El centro de investigación del cerebro y el lenguaje Basque Centre on Cognition, Brain and Language (BCBL), con sede en Donostia, ha anunciado este miércoles ... que busca personas de entre 18 y 40 años nativas de euskera o castellano para estudiar si dormir favorece la adquisición de nuevo vocabulario.

