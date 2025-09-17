Se buscan personas para estudiar si dormir favorece la adquisición de nuevo vocabulario

El centro de investigación del cerebro y el lenguaje Basque Centre on Cognition, Brain and Language (BCBL), con sede en Donostia, ha anunciado este miércoles ... que busca personas de entre 18 y 40 años nativas de euskera o castellano para estudiar si dormir favorece la adquisición de nuevo vocabulario.

Los promotores de la iniciativa destacan que «aprender una nueva palabra implica un proceso en el que pueden jugar factores directos que ocurren en nuestro día a día como escuchar el término en una conversación o leerlo en un libro. Pero, ¿puede ser el sueño un factor igual de determinante?».

Las personas participantes en el estudio realizarán pruebas remuneradas y sencillas en el laboratorio de BCBL ubicado en el Centro Joxe Mari Korta del Campus de la Universidad del País Vasco (EHU) para investigar si, además de escuchar o ver una palabra, el proceso de dormir también puede desempeñar un papel importante en la adquisición de nuevo vocabulario.

Efthymia Kapnoula, investigadora Ikerbasque del grupo de Lenguaje Hablado de BCBL, subraya que «el cerebro no descansa. Diferentes estudios señalan cómo el hipocampo reactiva mientras dormimos nueva información —imágenes o sonidos, por ejemplo— que hemos adquirido durante el día y ayuda a integrarla en nuestra memoria. Por otro lado, investigaciones previas demuestran que las palabras se integran mejor con el paso del tiempo».

La serie de experimentos contará con palabras nuevas para las personas voluntarias. El objetivo es recopilar información sobre en qué medida se integran en su léxico mental y si ayuda más a su consolidación escucharlas, verlas o saber su significado. «Cuando aprendemos una palabra, nuestro cerebro la integra en una red conocida como léxico mental, sustentada por áreas distribuidas en la materia gris del neocórtex. Estas regiones almacenan y procesan colectivamente la información fonológica, ortográfica y semántica que nos permite comprender y utilizar el lenguaje», detalla Kapnoula.

En algunos casos, el equipo de BCBL controlará con una pulsera electrónica datos como la duración, la calidad y las diferentes etapas del sueño de las personas en diferentes jornadas para encontrar predictores que favorezcan el aprendizaje lingüístico.

Los resultados, según la experta de BCBL, serán de gran valor para la educación y sentarán las bases para estrategias de enseñanza más eficaces, ya que «ayudarán a determinar qué condiciones son más ventajosas para el aprendizaje de nuevas palabras».

Además, los datos del estudio contribuirán a desarrollar nuevas investigaciones que aborden este papel del sueño en otros rangos de edad o en personas con déficits y trastornos neurológicos como la afasia.

El trabajo experimental forma parte de un proyecto más amplio sobre la plasticidad a lo largo del tiempo de las representaciones léxicas en la mente que está financiado por el Ministerio de Ciencias y Universidades del Gobierno de España y cuenta con la colaboración de la Universidad Purdue de Estados Unidos y la Universidad Saarland de Alemania.