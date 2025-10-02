Bosques y ciclismo en Deba de la mano de Basotik Fundazioa

La combinación entre bosques y ciclismo aparece en los paisajes que nos dejan la mayoría de recorridos de las pruebas deportivas de élite. Esta vez, ... la unión entre bicicletas y naturaleza se llevará al siguiente nivel de la mano de Basotik Fundazioa. La primera edición de la Basotik Txirrindulari Festa buscará acercar los bosques a la ciudadanía mediante una serie de actividades que se llevarán a cabo el 25 de octubre en Deba. Aunque contará con diversos atractivos para jóvenes y mayores, la cita tendrá dos platos fuerte: la marcha cicloturista y la Txirrindulari Txiki Festa.

La primera dará el pistoletazo de salida a la jornada. La salida de la I. Basotik Zikloturista Martxa será a las 9.00 horas desde la Alameda de Deba. Los participantes rodarán sobre un recorrido no competitivo de 89 kilómetros. La inscripción será gratuita para federados y no federados, aunque será necesario registrarse a través de la plataforma RockTheSport. Los dorsales se repartirán a las 8.30 horas en el lugar de salida. Todos los participantes recibirán una bolsa con varios regalos al finalizar la marcha cicloturista (se entregará en el quiosco de Deba). Se prevé que la llegada sea entre las 13.00 y las 13.30 horas.

La marcha para los más txikis arrancará a las 11.00 horas y consistirá en un recorrido de 4 kilómetros seguido de una gincana para los más pequeños. La participación será gratuita y no será necesario inscribirse previamente, ya que el registro se realizará en el mismo punto de salida. Como obsequio, todas las personas participantes recibirán una bolsa de regalo.

Ciclistas profesionales

Para cerrar la jornada festiva, a las 13.00 horas se celebrará una parrillada popular en la Alameda, ambientada con música. Otro de los principales atractivos será la participación de ciclistas profesionales de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que acompañarán a las personas participantes de ambas marchas ciclistas. Entre las mujeres confirmadas están Usoa Ostolaza, Ane Santesteban, Naia Amondarain, Idoia Eraso y Eneritz Vadillo, así como representantes masculinos del equipo profesional y del equipo sub-23.

El acto de presentación celebrado este jueves lo han protagonizado Xabier Arruti, diputado de Equilibrio Territorial Verde; Jon Ander Ostolaza, gerente de Basotik Fundazioa; Alazne Txurruka, alcaldesa de Deba; y Aitor Galdós, manager general de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Arruti ha expresado que «a menudo decimos que solo se puede querer lo que se conoce, y esta iniciativa está dirigida a ello: a dar a conocer y amar los bosques, fomentando una relación saludable con nuestro entorno natural, en este caso a través de un deporte con mucho arraigo en Gipuzkoa: el ciclismo».

Por su parte, el director de Basotik ha descrito la iniciativa como «un día festivo que unirá nuestros bosques y el ciclismo. Los bosques no son solo un patrimonio natural indispensable para hacer frente al cambio climático, sino un tesoro de toda la sociedad, y en esta fiesta que celebraremos en Deba tendremos la oportunidad de disfrutar de ese tesoro».