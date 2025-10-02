Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los representantes institucionales presentes en el acto de presentación. DFG

Bosques y ciclismo en Deba de la mano de Basotik Fundazioa

Se celebrará el 25 de octubre y contará, entre otras actividades, con una marcha cicloturista y una carrera infantil

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:19

Comenta

La combinación entre bosques y ciclismo aparece en los paisajes que nos dejan la mayoría de recorridos de las pruebas deportivas de élite. Esta vez, ... la unión entre bicicletas y naturaleza se llevará al siguiente nivel de la mano de Basotik Fundazioa. La primera edición de la Basotik Txirrindulari Festa buscará acercar los bosques a la ciudadanía mediante una serie de actividades que se llevarán a cabo el 25 de octubre en Deba. Aunque contará con diversos atractivos para jóvenes y mayores, la cita tendrá dos platos fuerte: la marcha cicloturista y la Txirrindulari Txiki Festa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  10. 10

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bosques y ciclismo en Deba de la mano de Basotik Fundazioa

Bosques y ciclismo en Deba de la mano de Basotik Fundazioa