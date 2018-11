Un 'black friday' de compras en las grandes cadenas Los carteles de los descuentos del 'black friday' también llegaron al comercio local. / LUSA La política de ofertas de las multinacionales arrastra al pequeño comercio de Gipuzkoa, pero una parte se planta «por coherencia» ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 noviembre 2018, 08:09

El viernes negro de compras cumplió el guion previsto y se apoderó ayer de todo el comercio guipuzcoano sin excepción: del que colgó el cartel del descuento a la americana y del que por conciencia se resistió a ese 'black friday', principalmente las tiendas locales, defensoras de su territorio. Las grandes cadenas, capitaneadas por el imperio Inditex, lograron ventas extraordinarias gracias a los descuentos de hasta el 30% que atrajeron a los consumidores en masa. Un paseo matutino por los ejes comerciales de Donostia bastó para comprobar el poderoso empuje de la campaña importada de Estados Unidos y que se ha abierto hueco, ya casi convertida también en una tradición, en territorio local. Bolsas y más bolsas, colas en las cajas, una imagen repetida en comercios de ropa, calzado, alimentación, tecnología, electrodomésticos, viajes... Invisibles, también se unieron desde sus ordenadores y móviles los consumidores online, que se lanzaron a la caza de los descuentos -hasta en entradas del Kursaal, como curiosidad-. Las ventas vía web y en las plataformas internacionales probablemente también reventaron los sismógrafos comerciales.

El contraste lo sigue poniendo una parte del comercio local. Aunque cada vez lo tiene más difícil para no verse arrastrado por la corriente comercial de aplicar descuentos prácticamente durante todo el año -fuera de la época oficial de las tradicionales rebajas-, este año el sector sí ha querido rebelarse, por ejemplo con mensajes en las redes sociales como el 'No black friday' o bajo etiquetas como el #pidouncambio, tras el cual los comercios han defendido su estrategia de no aplicar descuentos fuera de temporada.

«Más que resistencia yo hablaría de coherencia», manifiesta Julen Maiz, presidente de la Federación Mercantil de Gipuzkoa y de la Asociación de Textil. «Evidentemente hay una parte del pequeño comercio, sobre todo el que físicamente está ubicado cerca de las grandes multinacionales, que se ve arrastrado», dice sin tener todavía datos cerrados sobre el seguimiento a esta jornada de consumo en el territorio, que además suele extenderse a varios días más. En España, la Confederación del Comercio cifró en un 60% las tiendas que no se iban a sumar a la campaña. Cita el caso de Vitoria, donde cuatro de cada diez tiendas también se han plantado.

«El poder del consumidor»

Algunas tiendas se lo pensaron hasta el último minuto pero finalmente decidieron no colgar el cartel de color negro y optaron por el colorido habitual de su oferta. «Es una política de empresa. Al final, manejamos márgenes de beneficio estrechos», justifica Maiz, propietario de la tienda Neu, especializada en trajes de novio y de ejecutivo. «En mi caso, ni siquiera hago rebajas en las fechas oficiales. Trabajo con un artículo muy especial, lo mimo, intento ofrecer una experiencia de compra diferente. No me parece respetuoso hacia el cliente que encuentre una prenda a 100 euros un día y al otro la pueda comprar a 30 euros».

El presidente del pequeño comercio guipuzcoano vende, como es lógico, los atractivos de su sector y dice echar en falta «un debate social» sobre qué tipo de consumo queremos. «El consumidor tiene mucho poder en su decisión. Y tiene que saber que el consumo en el comercio local es el que revierte en lo local. A saber dónde pagan impuestos las grandes multinacionales». Invita además a los clientes a «mirar los precios de los productos» con varios días o semanas de antelación y comprobar que no se aplican descuentos «trampa», «porque la picaresca existe».