Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

La bici de Niyonshuti

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:39

Adrien Niyonshuti llega pedaleando a nuestra cita en la ciudad italiana donde vive. Dice que si pasa varios días sin hacer una salida larga en ... bici, le acosan los recuerdos. En 1994, durante el genocidio de Ruanda, tenía 7 años. En la granja de su abuela mataron a cuarenta personas que se refugiaban allí, incluidos seis hermanos y hermanas de Adrien, también abuelos, tíos, primos. El pequeño Adrien y sus padres no llegaron a la granja y esa fue su salvación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero
  9. 9

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La bici de Niyonshuti