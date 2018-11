Bertsos para activar la memoria Una mujer observa atentamente la actuación. / ARIZMENDI Arranca una nueva edición de 'Adin-adin' para impulsar las capacidades de las personas mayores a través de las canciones ELI AIZPURU Miércoles, 7 noviembre 2018, 07:16

En la residencia San Martín de Azpeitia, la tarde de ayer no fue una cualquiera. Gregorio Bidaurre, junto a su esposa Juana Odriozola, y el resto de residentes disfrutaron de momentos de momentos de emoción y recuerdos al escuchar los bertsos de Juan Joxe Eizmendi 'Loidisaletxe' y Beñat Lizaso. «Les conozco y José Lizaso, el abuelo de Beñat, fue muy amigo mío», Recuerda Gregorio. «Me emociono, me vienen muchos recuerdos a la cabeza», asegura mientras no deja de aplaudir a las voces de los dos bertsolaris. Muy cerca de la pareja se encuentra una residente que suele salir a la calle y que ayer prefirió quedarse y esperar a los bertsolaris.

Para las cinco en punto, los mayores de San Martín estaban ayer listos para recibir a los bertsolaris Juan Joxe Eizmendi 'Loidisaletxe' y Beñat Lizaso. Ambos estuvieron en el resto de las ediciones que han tenido lugar en el centro y hablan con conocimiento de causa. Por ello, coinciden en que la hora corta que dedican a los ancianos «es muy diferente a cualquier plaza» en la que estén habituados a cantar.

¿Qué aportan los bertsolaris a estas personas? Loidisaletxe no lo duda. «Les sacamos de su rutina diaria y de la monotonía pero aportar , es más lo que ellos me aportan a mí que los que yo pueda ofrecerles. Salgo de aquí con la sensación de haber hecho algo grande, crecido».

Habrá catorce actuaciones más amparadas en la cuarta edición del proyecto 'Adin-Adin', organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la asociación Lanku Bertso Zerbi-tzuak. La iniciativa ofrecerá actuaciones de bertsolaris a las personas mayores que viven en residencias de todo el territorio. El objetivo es impulsar las capacidades de estas personas a través de los bertsos, y así mejorar su calidad de vida y sus capacidades psicoemocionales. Tras la sesión de ayer, los bertsos llegarán hoy a Errenteria y hasta mediados de diciembre pasarán por Lazkao, Tolosa, Arrasate, Azkoitia, Oiartzun, Bergara y Donostia, entre otros.

La cita es importante para los residentes. Para cuando Loidisaletxe y Lizaso entran en la sala, los aitonas y amonas ya están cantando 'Artillero dale fuego'. Beñat Lizaso reconoce que «no soy muy partidario a hablar con ellos personalmente» pero sí nota que «aprecian que los bertsolaris vengamos expresamente y cantemos en su casa», por lo que «aunque en un principio se hace difícil, es muy bonito», dice. «Muchos de ellos están acostumbrados a ver a los bertsolaris en la televisión y que durante una tarde, ellos vengan a cantarles expresamente es algo novedoso», comenta.

Los miedos y los nervios para comenzar la sesión se disipan en un abrir y cerrar de ojos. Los dinamizadores y animadores de la residencia se encargan previamente de ensayar bertsos antiguos y canciones populares con el objetivo de «activar su participación».

Marian Mangas, psicóloga del centro, está todos los días con los ancianos y también comparte estos momentos. «Hay que tener en cuenta que hay muchos a los que no les gustan los bertsos y otros a los que, al contrario, les encantan, pero a todos ellos se les nota un punto de emoción. Les ves sonreír, algunos cierran los ojos. Es curioso, pero se expresan más una vez se hayan ido los bertsolaris. Entonces ya nos hablan de cómo ha sido la experiencia y en general, les gusta».

La psicóloga recalca el «efecto positivo» que los bertsos tienen en los mayores. Porque se convierten en un medio para que trabajen la memoria, sus vivencias y recuerdos. Son una buena forma de llegar a sus emociones y trabajar su motivación. «Recuerdo el primer año en que llevamos a cabo el proyecto, durante la experiencia piloto, había un señor recién ingresado que al rato de escuchar los bertsos comenzó a llorar, sin poder gestionar sus emociones. Seguramente lo que escuchó removió algo dentro de él».