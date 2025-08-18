Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

Volver, volver, volver

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 18 de agosto 2025, 06:04

Ya estamos otra vez dando la brasa con el emérito. Vuelve la burra al trigo. Y si solo fuera la burra, tío. Vuelve Ana Obregón ... a la portada del Hola con sus posados de verano. Antes, con sus bikinis excitantes, ahora, con su nieta retozando en la playa. Dirás que es una escena muy tierna y los niños son una bendición. No me tires de la lengua que luego tengo que dar explicaciones como Oscar Puente. Tiene razón el ministro, la gente no pilla la ironía. Él es un tipo juguetón, de ojillos vivarachos, que ve la parte guay de la vida. Lo que pasa es que hace mucho calor y la peña está estresada. Es evidente que la elección de Puente ha sido un acierto de Pedro Sánchez. Oscar Puente es el contrapunto lúdico de un Ejecutivo atrapado entre la alta velocidad de la política y la gilipollez de un tuit.

