Juan del Val ha ganado el Planeta porque no me presentaba yo con mi última novela. Vale, es coña. No la he terminado y sigo ... corrigiéndola encerrada en casa, pico pala, pico, pala. Esto que digo también es una excusa para escaquearme de mi apretada agenda social. Reconoce que muchas veces nos echamos a la calle sin ganas. Por aburrimiento o por pillar un plan 'genial' que al final es una caca y un bluf. O sea, que estabas mejor en casa con un bol de snacks viendo 'El Rosco' de Pasapalabra. Escribir está sobrevalorado. Graham Greene decía: «No comprendo cómo la gente puede vivir sin escribir novelas».

Pues ya te digo que viven mejor que yo y que muchos que van por ahí de sobraos. Te rompes los cuernos, te estresas, te cabreas puliendo y corrigiendo, total, pa´na. Vanitas, vanitatis. Quince días en el puto escaparate (eso sí, agradecida y emocionada a las librerías locales) y a por la siguiente, tío. No dirá lo mismo el 'polémico' Juan del Val (menos lobos, caperucita). Del Val es un tipo con experiencia y sabe que el premio se lo debe a la televisión. El año pasado lo ganó Sonsoles Ónega. Su novela tuvo críticas horrendas, pero ha sido uno de los 'Planeta' más vendidos. Ajo y agua. Es la mercadotecnia, estúpido, diría Bill Clinton. Ahora mismo de todo lo que me ofrece el planetario mediático y cosmogónico, me quedo con la vuelta de La Oreja de Van Gogh. Preciosas sus canciones. Me encantan ¡Bienvenidos hijos y nietos del rock and roll!

