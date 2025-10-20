Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Planetario

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Juan del Val ha ganado el Planeta porque no me presentaba yo con mi última novela. Vale, es coña. No la he terminado y sigo ... corrigiéndola encerrada en casa, pico pala, pico, pala. Esto que digo también es una excusa para escaquearme de mi apretada agenda social. Reconoce que muchas veces nos echamos a la calle sin ganas. Por aburrimiento o por pillar un plan 'genial' que al final es una caca y un bluf. O sea, que estabas mejor en casa con un bol de snacks viendo 'El Rosco' de Pasapalabra. Escribir está sobrevalorado. Graham Greene decía: «No comprendo cómo la gente puede vivir sin escribir novelas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  6. 6

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Planetario