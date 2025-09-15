Comenta Compartir

Jorge Javier Vázquez, Broncano, Alcaraz y Lamine Yamal se han teñido el pelo de rubio platino. Con matices, nunca mejor dicho. Hay 7 tipos de ... rubio. Tonos fríos: ceniza, platino y blanco. Y cálidos, dorado, miel, caramelo y cobrizo. Jorgejá, Broncano y Alcaraz han elegido el rubio blanco y Lamine Yamal el rubio dorado. No creas que sobran estas precisiones. Me raya mucho la ambigüedad, tío. La gente no se lo curra y dice lo primero que se le viene a la boca. Así nacen los bulos. Otra cosa sería preguntarse por qué tomamos algunas decisiones. A qué objetivos, inseguridades o carencias obedecen.

Buena pregunta. Cambiar de peinado es una estrategia que todos hemos utilizado alguna vez (Y todas, ni te cuento) Quieres que tu vida cambie, pero lo ves crudo. Pues te cortas el pelo, te das mechas, o te lo tiñes y a tomar por saco. Es más fácil que ponerte a dieta y adelgazar. O escribir un libro de memorias como Preysler y Mar Flores. No frivolicemos. Kate Middelton, futura reina de Inglaterra, melenaza morena de ondas al agua. Y de un día para otro, se vuelve rubia. Rubia, tono miel caramelizada. La verdad es que me resulta igual de anodina rubia que morena. Dicen que una de las ventajas del rubio es que a las mujeres maduras les suaviza las facciones. Pues mira, extrapolando, que es gerundio (no confundir con polarizando) A Europa, también la llaman la vieja dama y ahora mismo, ni tinte ni mechas. No la salva ni dios. No se salva ni por los pelos.

