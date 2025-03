Comenta Compartir

Fíjate si estará aburrida la prensa rosa que recurren al alcalde de Madrid para preguntar por el embarazo de su mujer. Y qué va a ... decir Almeida. Obviedades y gazmoñerías de padre primerizo. La felicidad no interesa, tío. Queremos dramas y morbo. Menos mal que existen los royals (de algo nos tienen que servir). Si no es Mary de Dinamarca salvando los muebles de su matrimonio, es Letizia vestida de ejecutivo agresivo en la portada del Hola. Traje pantalón oversize raya diplomática, camisa blanca y falsa corbata nudo Windsor. «No me beses como a una mujer, dame la mano como a un hombre». Lo ha dicho alguna vez al saludar. Estoy de acuerdo, el besuqueo sin ton ni son, es una cursilada heteropatriarcal ¿Por qué los tíos no se besan? No contestes, es una pregunta retórica.

La que ha pegado el pelotazo en redes es Meghan Markle con su canal de cocina With Love, publicidad amortizada a precio de oro. Eso sí, le están dando caña a saco. Pero le da igual. Todo por la pasta. Igual ahora se pone a congelar croquetas para los kits de supervivencia recomendados por los eurócratas de la UE. No solo no dan palo al agua, lo peor es que no les importa meter miedo a la gente. Son pasivos y abúlicos, no tienen punch, les falta pasión. Mira, este viernes, 4 de abril a las 18,30 h. en la galería La Central C/ Nueva 5, la pasión la pone Carmen Lomana, presentando su libro autobiográfico 'Pasión por la vida'. A flor de piel, cien por cien. No te lo pierdas.

