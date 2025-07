Comenta Compartir

No me voy a poner estupenda hablando de honor, dignidad o respeto. Ni de coña, tío. Es verano y con la que está cayendo, nadie ... se lo creería. Hablo de escotes y todas las mujeres sabemos lo que es un escote 'palabra de honor'. Algunos hombres, también, supongo. Para los que no lo sepan, se trata de un diseño que cubre el pecho y deja brazos y hombros al aire. A las mujeres nos encanta, es sensual y favorecedor. Y sobre todo está incorporado al día a día. Parece muy fashion, pero para llevar un 'palabra de honor' no necesitas la excusa de un photocall, una alfombra roja o un evento, ni pijoprogre ni pijofacha.

Con un 'palabra de honor' puedes ir al mercado, al gimnasio o de shopping. Ha costado mucho que llegara este momento, pero es una tendencia imparable de democracia horizontal, igualitaria y participativa. En moda ya no hay normas ni jerarquías, puedes llevar lo que te dé la gana a donde quieras. Una defensora acérrima de este 'lifestyle' es Michelle Obama. En rojo, en blanco, en negro, con tira asimétrica o con tirante cruzado, Michelle, está orgullosa de su torso. Este verano ha reaparecido en Mallorca con sus niñas, pero sin Barack. Nadie sabe si están juntos, o revueltos, si se han divorciado o si practican el amor libre ¿A quién le importa?, dirás. Pues mira, a mí sí me importa. Mucho bailar pegados en la Casa Blanca como si fueran los muñecos de la tarta y luego, pocas explicaciones. O sea, mucho lerele y poco lirili.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión