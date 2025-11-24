Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Mundo de locos

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

No es lo mismo ser disciplinada que obsesiva, ordenada que maniática o rigurosa que implacable. Reconócelo, todas tenemos TOCs, manías y fobias. Escribo en femenino ... y en primera persona porque estoy dispuesta a rasgarme las vestiduras y abrirme en canal. Uno de mis TOCs más agobiantes (además de la paranoia de verificar si he cerrado la puerta del coche) es llevar las uñas perfectamente arregladas. Como me descubra una grieta en el esmalte me da un mal rollo increíble. Siempre llevo mi frasquito de barniz en el bolso para emergencias. En cuanto a mis manías, son numerosas y heterogéneas (algunas inconfesables) Pero te diré que me preocupan menos. La mayoría se refieren a posicionamientos subjetivos, personales e intransferibles acerca de las cosas y de las personas. Que no cunda el pánico. Lo tengo controlado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  7. 7

    La polarización de la Justicia, a juicio
  8. 8

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  9. 9

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  10. 10

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mundo de locos