Plaza de Gipuzkoa

Ganar y perder

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:00

No sé si Koldo y Ábalos están tirando de la manta o rompiendo la baraja, pero como diría Ábalos, estoy estupefacta. Intento imaginar si habrán ... pensado «no tengo nada que ganar» o «no tengo nada que perder». Comprendo que es una dicotomía confusa y equívoca. Más aún si te juegas acabar en el trullo. Hay situaciones límite que tienes que analizar con pies de plomo, pero al final te dejas llevar por la intuición. Ojo con la intuición que es muy traicionera. Seguro que Koldo y Ábalos creyeron ver en el juez el espejismo de una mirada compasiva y se lanzaron a la piscina. Como suele ocurrir, la piscina estaba vacía. Total, entre que la poli no es tonta y ellos, además de chapuceros, son muy 'naif', el hostión puede ser antológico.

