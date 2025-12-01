Ganar y perder

Comenta Compartir

No sé si Koldo y Ábalos están tirando de la manta o rompiendo la baraja, pero como diría Ábalos, estoy estupefacta. Intento imaginar si habrán ... pensado «no tengo nada que ganar» o «no tengo nada que perder». Comprendo que es una dicotomía confusa y equívoca. Más aún si te juegas acabar en el trullo. Hay situaciones límite que tienes que analizar con pies de plomo, pero al final te dejas llevar por la intuición. Ojo con la intuición que es muy traicionera. Seguro que Koldo y Ábalos creyeron ver en el juez el espejismo de una mirada compasiva y se lanzaron a la piscina. Como suele ocurrir, la piscina estaba vacía. Total, entre que la poli no es tonta y ellos, además de chapuceros, son muy 'naif', el hostión puede ser antológico.

Ser o no ser, ganar o perder, esta es la cuestión. Filosofando, que es gerundio «no tengo nada que ganar» tiene un punto de soberbia despectiva. Por el contrario «no tengo nada que perder», denota una humildad derrotista asumiendo un marrón que te vas a comer. Lo más importante en la vida es reconocer tus limitaciones con humildad. Nadie dijo que fuera fácil ser humilde. De hecho, no conozco a nadie que lo sea. Todos vamos de sobraos sentando cátedra. Pero déjame soñar, tío. Cada día imagino un mundo maravilloso, justo, objetivo y ecuánime en el que Yolanda Díaz jamás podría ser vicepresidenta del reino de España. Dirás que es mucho pedir. Lo sé, pero oye, estamos en Navidá.

