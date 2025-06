Frases para recordar

En Internet se venden camisetas con frases de Antonio Escohotado. Me voy a comprar la que dice: «El mundo progresa mientras los políticos duermen». Algodón ... cien por cien, manga corta, cuello pico o caja, 26 euros. Escohotado era un tipo libre y desprejuiciado empeñado en recordarnos que la vida, el mundo, los árboles, los animalitos y los niños no piden permiso para seguir creciendo. Yo también creo que crecen mejor mientras los políticos duermen. El problema es que no duermen todos a la vez. El meridiano Greenwich determina los husos horarios.

Cuando en Moncloa son las doce de la noche y Sánchez cuenta ovejitas, en la Casa Blanca son las seis de la tarde y Trump está jugando al golf. O peor me lo pones, mandando aviones cisterna a las bases de Rota y Morón. En cuanto al Ayatolá Jamenei no tengo ni idea donde vive ni a qué dedica su tiempo libre. Estamos jodidos, tío. La política es el ojo que nunca se cierra. No nos libramos de ellos. Solo tenemos una manera de escapar. Paul Elouard, el ex marido cornudo de Gala (musa y amante de Dalí) decía: «Hay otros mundos, pero están en este». Encontrarlos es fácil si eres millonario como Dalí. O como Julito Iglesias, que se ha comprado un casoplón de 13.000 metros cuadrados para veranear en la Galicia de su infancia. Así cualquiera se olvida de Jamenei. Yo también iré a Lizarraga. Hasta ahí llego. Por cierto, qué largo se me va a hacer el 2025, tío. Del 2027 ni me hables. No seas gafe. Vade retro Satanás.