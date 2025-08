Contigo, pan y cebolla

Comenta Compartir

Nos quedamos en lo superficial, verano, vacaciones, jiji, jaja, qué tiempo tan feliz. Pero esa convivencia con tu churri 24/30, es mortal como una ... gota malaya. Septiembre es el mes que más demandas de divorcio se presentan. Resulta que estás mirando con ternura a tu parienta solazándose en la tumbona y la muy crápula está pensando en joderte la vida. Y viceversa, por supuesto, no me vengas ahora con remilgos feministoides. Fíjate si el tema me preocupa, que he pillado unas frases para ayudarte a deshojar la margarita y no cometas el error de tu vida. No me lo agradezcas. El columnismo no es solo un cotarro de opinadores tendenciosos, sino una labor social, comprometida con el bien común.

Cuatro frases. Yo que tú me las apuntaba. «Los hombres solo son amigos de las mujeres con las que aspiran a ser algo más»; «las mujeres son amigas de los hombres con los que no aspiran a nada». Esto es dinamita pa'los pollos (pobres pollos). Y dos más: «Las mujeres se enamoran cuando terminan de conocer a los hombres»; y «los hombres se desenamoran cuando ya las conocen». La vida es dura y el dato mata el relato. Nos han contado demasiadas gilipolleces acerca del amor. Crecen los divorcios, pero se han multiplicado las agencias matrimoniales. Apoquinas 2000 pavos y te garantizan atención personalizada. Fluye y deja fluir. Los profesionales del amor lo harán mejor que tú, que siempre tropiezas en la misma piedra.

