Compro oro

Bárbara Rey ha tirado de la manta y ha contado lo más grande. Pero a estas alturas del thriller nacional ¿A quién le importan los ... cuernos, las putas, los tríos o los trans? Estamos exorcizados, tío. Lo más escandaloso ha sido la última revelación de la vedette «Juan Carlos era muy tacaño. Me regaló una medalla y no pude venderla porque era mala». Hay que saber de qué estamos hablando. Se refiere a una medalla de oro de 14 kilates ¡Por dios! tiene razón. No puedes liquidar 10 años de amor de una manera tan cutre. Envío a Bárbara mi sororidad de 18 kilates. Ella jura que nunca recibió 600 millones de pesetas por su silencio. Al contrario, luchó para sacar adelante a sus hijos, vendiendo sus joyas ganadas con el sudor de su frente y de sus piernas (Era una gran bailarina).

Es un tema de debate apasionante y puedes posicionarte del lado de quien quieras. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Y menos en este momento del reinado (o lo que sea) de Felipe VI. Estoy a cero coma de volverme republicana. Me interesa más profundizar en una teoría revolucionaria ¿Son los ricos más tacaños que los pobres? Yo creo que sí. Los ricos piensan «Quita y no pon se acaba el montón». Los pobres son más vivalavirgen. «El que venga detrás, que arree», dicen. Ábalos se ha fundido 470.000 euros en juergas y pilinguis. Vale, pero es un romántico. Él ni compra ni vende oro, lo regala a sus novias (y de 18K). Y mira cómo se lo agradecen. Qué ingrato es el amor, tío.

