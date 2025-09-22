Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Cinéfilos

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:44

Ha muerto Robert Redford. Se nos están muriendo los mitos. Buen momento para precisar qué significa ser un mito y qué virguerías tienes que hacer ... para pasar a la posteridad. Está claro que no hablamos de lumbreras de las bellas artes, la literatura o la física cuántica. A estos no les llamamos mitos. Les consideramos celebridades, figuras o personajes de la música, la pintura o la ciencia. Cuando se nos llena la boca diciendo «mito» nos estamos refiriendo a actores y actrices de cine. Y si son de Hollywood, mejor. Esto es así. Podemos discutir si los mitos de antes tenían más caché o más morbo que los de ahora. Marlon Brando, Liz Taylor, Ava Gardner. O Johnny Deep, Brad Pitt o Angelina Jolie. Caché no sé, pero los que más morbo tienen son los que mueren jóvenes. Ya sabes «Vive deprisa y deja un bello cadáver». Eso mola mucho. Por cierto, la Jolie viene al Festival de San Sebastián, seguro que tan mona, súper delgada y mega healthy como siempre (Qué rabia, tío).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cinéfilos