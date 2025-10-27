Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Bulos y bolas

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:42

Comenta

No te fíes de lo que te cuentan. Si no son bulos, son bolas. El artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a una ... vivienda digna y adecuada. «Adecuada» es un término ambiguo. Adecuada ¿Para qué? ¿Para quién? Pero si el artículo 47 no es un bulo ni una bola, que venga la ministra del gremio y te lo explique. Dice que llevan 7 años trabajando a destajo (tanto que atendió a los periodistas con un casco de obra). Que es muy complicado, que la vida está cara y que la abuela fuma. Parece que están jugando al Monopoly con las VPO y el suelo urbano. Qué gente lleva mi carro, tío. Si este es el alcalde, cómo serán los del pueblo. Quien dice alcalde, dice ministra, vicepresidentas 1ª y 2ª, presidente, diputados y lo que se te ocurra. Barra libre. La cosa pública está en demolición. Nadie te lo va a decir, pero hazme caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bulos y bolas