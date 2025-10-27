Bulos y bolas

Comenta Compartir

No te fíes de lo que te cuentan. Si no son bulos, son bolas. El artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a una ... vivienda digna y adecuada. «Adecuada» es un término ambiguo. Adecuada ¿Para qué? ¿Para quién? Pero si el artículo 47 no es un bulo ni una bola, que venga la ministra del gremio y te lo explique. Dice que llevan 7 años trabajando a destajo (tanto que atendió a los periodistas con un casco de obra). Que es muy complicado, que la vida está cara y que la abuela fuma. Parece que están jugando al Monopoly con las VPO y el suelo urbano. Qué gente lleva mi carro, tío. Si este es el alcalde, cómo serán los del pueblo. Quien dice alcalde, dice ministra, vicepresidentas 1ª y 2ª, presidente, diputados y lo que se te ocurra. Barra libre. La cosa pública está en demolición. Nadie te lo va a decir, pero hazme caso.

Estoy tan concienciada con el apocalipsis, que el bulo del nuevo apagón me pilló con la guardia baja y me eché a la calle a comprar velas. Fíjate que no sabía ni dónde se vende algo tan exótico. Por lo exótico, terminé en un bazar chino. Lo del transistor me pareció excesivo. Pensé, total pa' lo que hay que oir. Aunque lo mismo Puigdemont se pone a cantar «reloj no marques las horas». Y un romántico profundamente enamorado como Sánchez responde «porque voy a enloquecer». Sánchez no está para sustos. Pero mira, hablando de relojes, este finde has sobao una horita más. Que te quiten lo bailao.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión