El arte de vivir

Dicen que hay cosas que es mejor no probar. Tampoco te creas todo lo que dicen. Mira Santos Cerdán, un hombre posibilista que en su ... trayectoria vital lo ha probado todo y ahora hace de la necesidad, virtud. Cuando era secretario de Organización del PSOE no tenía tiempo de nada, ni de leer la prensa. No se enteraba de las cosas, ni lo que decían de él, ni siquiera lo que él decía. Ahora que está en el trullo, no sólo lee mucho, sino que ha creado un club de lectura. Esto demuestra que las apariencias engañan. Cerdán parece una cosa y es otra. No es ni cuadrado, ni redondo, es poliédrico, resiliente y sobre todo adaptativo. Ha cambiado a sus mejores amigos, Koldo y Ábalos, por Vargas Llosa y Marcel Proust. Estoy maravillada, tío, ¿como me la maravillaría yo? Pues dando una oportunidad a la paz y a la cultura, que diría John Lennon.

Demasiadas oportunidades damos a todo dios. El Estado de Derecho es cada vez más laxo y garantista. No sé si tenemos que felicitarnos por esto o darnos el pésame. Son tiempos convulsos. Al final, solo el arte nos salva del caos, decía Schopenhauer. A mí, que soy muy naif, me ha redimido. Y creo que a Antonio Peña, también. No te pierdas su última expo en la galería La Central. Es un filósofo que pinta, que transmite y que trasciende. Su obra, de una belleza cromática singular, está a la altura de su mensaje. Esta vez nos habla del universo femenino. Deja que él te cuente la historia de 'Susana y los Viejos'. Vas a flipar.

