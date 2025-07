Los bañistas, felices sin humo en Zarautz

La noticia de que Zarautz se convertirá en el primer municipio de Euskadi en prohibir los cigarrillos en su arenal ha sido recibida de manera ... diversa por sus habitantes. La multa por encenderse uno podría alcanzar los 500 euros. «Debajo de la sombrilla era uno de los pocos sitios en los que aún se tragaba humo. Estoy completamente de acuerdo con esta medida. Hay que desincentivar el consumo de tabaco para proteger la salud pública», comenta José Damián Roig, natural de Alicante, que ha aprovechado sus vacaciones para visitar la costa de Zarautz. Mientras disfruta por primera vez de una tranquila caminata por el paseo marítimo del pueblo costero junto a su familia y su perro, valora el importe hasta el que pueden ascender las multas por fumar sobre la arena como «apropiado» puesto que «cumple su función disuasoria».

Pero el tabaco no es lo único que va a pasar a estar prohibido en las playas de Zarautz. Las sanciones por fumar forman parte de una ordenanza que contempla hasta 32 situaciones que serán consideradas infracciones leves, categoría que incluye fumar en la playa, pernoctar en la arena, arrojar residuos, cocinar alimentos, practicar cualquier deporte con marea alta o escuchar música con altavoces. «Yo estoy de acuerdo. A la playa se viene a estar tranquilo y a bañarse en el mar. La verdad es que la gente joven que pone la música a tope en los altavoces molesta al resto de personas que tienen el mismo derecho a estar en la playa», expresa Rosario Jauregi, donostiarra residente en Zarautz, sobre la última de estas situaciones sancionables. Jauregi pasea por el paseo marítimo junto a su amiga Mertxe Arizti, nacida en la propia Zarautz que, al igual que ella, está de acuerdo con las prohibiciones previstas, pero respecto al tema del tabaco, matiza que «quizá es exagerado no dejar hacerlo al aire libre cuando hay poca gente en la playa. Entiendo que no se pueda fumar los días en los que la playa se pone hasta la bandera, pero en momentos en los que hay hueco para apartarse, deberían dejar a la gente hacer lo que quiera».

En la otra cara de la moneda se encuentra la joven Julieta Fernández, que no considera correcto dejar fuera de la ley el uso de altavoces en el arenal, puesto que para ella es «parte de lo divertido de ir a la playa». Fernández reconoce llevar altavoces a la playa «de vez en cuando» para escuchar música con sus amigas y «animar un poco el ambiente». «Entiendo que si se pone la música muy alta pueda molestar a la gente mayor, pero prohibir el uso de altavoces en cualquier contexto me parece exagerado», puntualiza. Pero al igual que Jauregi y Aritzi, dice estar a favor de librar la playa de humo por ser «malo para la salud de todos», aunque le parece que «hasta 500 euros de multa es demasiado», y que «se solucionaría más fácilmente habilitando zonas para fumadores, como se hace en otras playas».

De una edad similar a la de Fernández son Aitzol Ruiz y Miguel Larrocha, vecinos de Zarautz, que camina por el paseo marítimo en dirección a una quedada con su grupo de amigos. La opinión de ambos sobre las regulaciones que se van a llevar a cabo es prácticamente idéntica a la de Julieta Fernández. Ruiz está «de acuerdo» con acabar con los cigarrillos en la playa, pero considera la factura por la infracción «excesiva para lo que es». Sin embargo, sí que ve «entendible» que sea ilegal poner música a todo volumen por los altavoces, porque «puede molestar a las personas mayores», aunque añade que «solo lo veo bien si se superan ciertos decibelios».

Eneko Calvo, de Pamplona, juega con su amigo a las palas en el arenal de Zarautz. Esta actividad podría costarles una sanción a partir de finales de agosto, si la llevasen a cabo con marea alta. «No estoy de acuerdo con que se prohíba jugar a las palas aunque la marea esté alta. La playa está para pasarlo bien y disfrutar. Cada uno es consciente de cuándo se puede hacer y cuándo no, no hace falta multar por eso», expresa. Sin embargo, dice estar «a favor» de las sanciones por fumar y utilizar altavoces porque «pueden molestar a los demás».

Su tía, Ainhoa Romo, mientras sigue con la mirada la pelota con la que juega su sobrino, comenta que «es una buena medida porque la gente es muy sucia. Las colillas siempre terminan en la arena y eso es malísimo para la imagen de la playa y para el cuidado del medio ambiente. Todo lo que sea evitar cosas malas para la salud está bien». Palabras que la convierten en otro ejemplo de la multitud de bañistas que tienen una opinión positiva respecto a esta prohibición, que queda a la espera de que concluya el periodo de alegaciones. En el caso de que no haya enmiendas, Zarautz podría comenzar a aplicar las sanciones a finales de agosto.