Río Deba su paso por Elgoibar.

Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

El Ayuntamiento de Elgoibar ha pedido colaboración ciudadana para mantener limpio el cauce del río Deba y su entorno

J.M.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:51

El Ayuntamiento de Elgoibar ha pedido colaboración a los vecinos de la localidad tras detectar en las últimas fechas un incremento en el número de residuos arrojados al río Deba en el entorno del municipio.

A través de una carta enviada a los domicilios, el consistorio ha alertado de esta práctica y ha recordado que arrojar basura al río «no solo afecta negativamente al cauce, sino que también puede suponer sanciones de un importe de más de 600 euros».

«Estimados/as vecinos y vecinas. Desde el Ayuntamiento de Elgoibar queremos recordarles la responsabilidad que todos compartimos en el cuidado y conservación de nuestro entorno natural, especialmente del río Deba», comienza el mensaje buzoneado entre los vecinos.

«Hemos detectado que, desde algunas viviendas cercanas, se están arrojando bolsas de basura directamente al cauce del río, lo cual no solo afecta negativamente al medio ambiente, sino que también puede suponer sanciones de un importe de más de 600 euros», continúa el escrito.

Compromiso por la limipieza del municipio

En el mismo, el Ayuntamiento de Deba solicita mantener limpio el municipio y agradece la comprensión y colaboración para lograr este objetivo. «Mantener limpio nuestro municipio es tarea de todos y todas, y requiere el compromiso activo de la ciudadanía. Agradecemos su comprensión y colaboración para hacer de Elgoibar un lugar más limpio y saludable para todos», señalan.

