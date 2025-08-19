Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Irun: «Llevamos desde el 7 de agosto sin saber nada de él» Familiares de Serafín Velázquez han pedido colaboración para dar con su paradero después de que se le perdiese el rastro hace doce días en Irun

Una familia de Extremadura ha hecho un llamamiento público para tratar de localizar a Serafín Velázquez, un hombre de mediana edad residente en Francia y del que no tienen noticias desde que el pasado jueves 7 de agosto se le perdiese la pista en Irun.

«Él es mi padre, Serafín Velázquez. Actualmente su físico es un poco más delgado que en la foto, pero se le puede reconocer perfectamente el rostro; mide 1,55m, moreno de piel y no tiene pelo, suele ir con su gorrita o sus gafas de sol. Llevamos desde el jueves 7 de agosto a las 21.30 sin saber nada de él, concretamente 12 días», comienza la petición de ayuda que su hija, María Velázquez, ha difundido en diferentes redes sociales y grupos de Facebook irundarras para tratar de obtener algún indicio que pueda ayudar a dar con el paradero de su padre.

Según relata, su progenitor se dirigía desde Francia a Extremadura para pasar unos días con la familia. Su viaje incluía un primer desplazamiento desde Francia hasta Irun, donde iba a tomar un autobús que le condujera hasta Plasencia.

«Una vez llegó a Irun, nos dijo que al día siguiente, el 8 de agosto, cogía un autobús que salía a las 06.00 horas de la mañana para poner rumbo a su destino, al que no ha llegado nunca», lamenta su hija en el comunicado.

«Solo pido que por favor me ayudéis a encontrarlo. Ha podido perder un teléfono, quedarse sin batería, haber perdido ese billete por cualquier motivo que desconocemos. No queremos ponernos en lo peor, pero esta incertidumbre nos tiene a mi familia y a mí en una tesitura muy angustiosa», ha señalado en el mensaje difundido.

Además del mensaje de ayuda lanzado por sus familiares, desde el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura también han comunicado la desaparición Serafín Velázquez a través de redes sociales, junto a una fotografía suya que pueda facilitar su identificación. «Si alguien tiene noticia de su paradero llame por favor al 112 o al 091», han solicitado.

