Surfistas aprovecharon el oleaje para hacer surf en la playa donostiarra de La Concha, algo poco habitual. Sara Santos

El aviso por fuerte oleaje se alarga hasta el sábado

Las olas podrían alcanzar los tres metros de altura y de cara al fin de semana se esperan lluvias débiles y una leve subida de las temperaturas máximas

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:07

Una estampa de postal. La imagen de las olas rompiendo en el Paseo Nuevo o en el Peine del Viento donostiarra es un clásico, aunque ... no es usual capturar estas imágenes en pleno agosto. Pero los restos del huracán Erin que han alcanzado esta semana la costa guipuzcoana obligan a mantener los ojos abiertos debido al fuerte oleaje, a pesar de estar en temporada estival. Así, el Departamento vasco de Seguridad mantendrá activado hasta mañana al mediodía el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por olas de hasta 3,5 metros de altura en la costa vasca.

