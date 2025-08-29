El aviso por fuerte oleaje se alarga hasta el sábado

Una estampa de postal. La imagen de las olas rompiendo en el Paseo Nuevo o en el Peine del Viento donostiarra es un clásico, aunque ... no es usual capturar estas imágenes en pleno agosto. Pero los restos del huracán Erin que han alcanzado esta semana la costa guipuzcoana obligan a mantener los ojos abiertos debido al fuerte oleaje, a pesar de estar en temporada estival. Así, el Departamento vasco de Seguridad mantendrá activado hasta mañana al mediodía el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por olas de hasta 3,5 metros de altura en la costa vasca.

Parece que las olas que llevan días sucediéndose en la costa guipuzcoana permanecerán hasta mañana, salvo nueva orden de la Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, que alerta de que la altura de ola significante rondará hoy los 2,5 metros de altura, aunque podría ir en aumento con el paso de las horas y superar los tres metros de altura en la segunda mitad del día. Pero la fuerza no solo se dejará notar en el mar. El viento soplará con intensidad, incluso con más fuerza de lo que lo hizo ayer y llegará a superar el nivel de fuerza 6 a las horas centrales del día. En el litoral, las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Debido al temporal y a las precipitaciones, el Ayuntamiento de Donostia ha cancelado la recogida de colillas que estaba prevista llevar a cabo hoy en la Playa de La Concha.

La de mañana será una jornada similar, en la que el oleaje y el vendaval serán los principales protagonistas, sobre todo durante la primera mitad del día. La altura de ola significante rondará los tres metros pero, a partir del mediodía, el mar tenderá a calmarse y bajará de los dos metros a primera hora de la tarde.

Al igual que el mar, el viento también irá perdiendo intensidad y será de fuerza 3 a partir de las 12.00 horas, cuando rolará a componente norte, lo que originará marejada por la tarde.

Montaña rusa meteorológica

Además del oleaje y las fuertes rachas de viento, se espera que la de hoy sea una jornada con abundante nubosidad, especialmente en la mitad norte del territorio, pero para la tarde se abrirán claros. La mañana podría dejar chubascos moderados en el interior y, con el paso de las horas, el vendaval irá en aumento. En cuanto a las temperaturas, las previsiones señalan una subida ligera de las máximas hasta los 22 grados en la costa y 24º en el interior, mientras que las mínimas no sufrirán cambios y rondarán los 15 grados.

De manera similar, mañana las localidades costeras del territorio amanecerán con lluvias ocasionales. Eso sí, se espera una tarde soleada, más propia de una jornada de verano. Las temperaturas también harán lo suyo y ascenderán hasta los 26 grados en la costa. En el interior de Gipuzkoa, los termómetros rozarán los 30º. Aunque no por mucho tiempo. El domingo se espera, de nuevo, abundante nubosidad, chubascos y fuertes rachas de viento.