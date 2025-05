El avión presidencial de Francia saluda sin aterrizar al aeropuerto de San Sebastián: «Gracias, señor»

Spotting and more

J. F. Miércoles, 14 de mayo 2025, 12:58

Un avión Falcon presidencial del Armée de l´Air et de l´Espace francés, procedente directamente de la base aérea francesa de Vélizy-Villacoublay realizó este martes una maniobra poco habitual en el aeropuerto de San Sebastián. El aeródromo vio cómo se acercaba la nave, una de las que utiliza Emmanuel Macron, y tras realizar la maniobra de aproximación volvía a elevarse de nuevo sin aterrizar.

Se trata de una maniobra conocida en el argot como 'Go around', consistente en interrumpir un aterrizaje para ascender de nuevo y volver a intentarlo o acudir a otro aeropuerto. En este caso es un ensayo o entrenamiento que se engloba dentro de las maniobras que están realizando los ejércitos del aire de Francia y de España en las cercanías del golfo de Vizcaya.

Tras esta maniobra del avión, un Dassault Falcon 900, antes de posarse y abandonar el espacio aéreo guipuzcoano, la tripulación se despidió de la torre de control con un educado «gracias, señor», según recoge Gustavo Ortega, autor del vídeo que ha publicado en su canal de Youtube denominado Spotting and more. Desde Donosi Air señalan que este tipo de operaciones son «pruebas de instrucción siempre programadas» y habituales en los ejércitos del aire en diversos aeropuertos, aunque no tanto en el de San Sebastián. «Varias veces lo han hecho los Falcon españoles y la semana pasada un Casa 295, pero no son tan habituales estos ejercicios aquí del ejército francés».

La explicación quizá es el reto que supone hacerlo en una pista más corta de lo habitual, como es la del aeropuerto de Hondarribia. Por otra parte es intensa la actividad de entrenamiento y ejercicios del ejército del aire fránces en la zona de Aquitania, a muy pocos minutos de vuelo de Gipuzkoa.

Los aviones Dassault Falcon son utilizados por la Fuerza Aérea Francesa para el transporte de altos funcionarios. Si bien el mkás grande es un Airbus A330. Este modelo 900 también es el que utiliza el gobierno español, por ejemplo, para los viajes de Pedro Sánchez.

El Dassault Falcon 900 es un avión corporativo trirreactor. Fue diseñado y fabricado por la compañía francesa Dassault Aviation y su primer vuelo fue el 21 de septiembre de 1984. La capacidad del avión puede variar, acomodando hasta 19 pasajeros y sus dimensiones incluyen una longitud de aproximadamente 20.2 metros, una envergadura de alrededor de 19.3 metros y una altura de aproximadamente 7.55 metros. Su velocidad de crucero puede alcanzar los 950 km/h (Mach 0.85) o 927 km/h, con una velocidad de crucero de largo alcance de 793 km/h y tiene un alcance de unos 7.400 km.