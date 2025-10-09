Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parte de los tripulantes de los cuatro buques atuneros, dos de ellos con base en Gipuzkoa, que están amarrados en Dakar desde el pasado mes de noviembre.

Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»

Con unos gastos mensuales de 50.000 euros, denuncian que la situación es «desesperante» y piden ayuda para poder ir a otros caladeros en Centroamérica

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:07

Han pasado once meses desde que cuatro atuneros vascos se vieran obligados a permanecer atracados en el puerto de Dakar, sin poder faenar, a causa ... del bloqueo derivado de los problemas entre la Unión Europea y Senegal. Desde entonces, la situación no solo no ha mejorado, sino que «ha ido a peor». «Nadie nos escucha. Hemos hecho mil gestiones y ya no sabemos qué más hacer», lamenta por teléfono Miguel Ángel Solana, presidente de Dakartuna, la sociedad que agrupa a las embarcaciones dedicadas a la pesca con caña de atún en aguas del Atlántico y armador del 'Pilar Torre', uno de los barcos retenidos. Junto a él, siguen parados el 'Corona del Mar', de Bermeo; el 'Iribar-Zulaika', de Getaria; y el 'Berriz San Francisco', de Hondarribia.

