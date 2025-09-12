Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero Denis Itxaso, junto Xabier Urdangarin, alcalde de Astigarraga, y la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta. DV
Vivienda

Astigarraga y Usurbil se incorporan ya a la lista de zonas tensionadas

El Gobierno Vasco ha aprobado la declaración de ambos municipios como zonas del mercado residencial tensionado ante la creciente dificultad de acceso a la vivienda, y son ya siete las localidades de Gipuzkoa que asumen esa calificación

A. Muñoz

A. Muñoz

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:00

Dos nuevos municipios guipuzcoanos se incorporan a la cada vez más extensa lista de localidades vascas declaradas como zona tensionada: Astigarraga y Usurbil. El Gobierno ... Vasco, a través del departamento de Vivienda y Agenda Urbana, y conscientes de la creciente dificultad de acceso a la vivienda que existe en el territorio, ha dado ya el paso definitivo para que ambos municipios sean declarados como zonas del mercado residencial tensionado. Así, se suman a Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Bilbao, Barakaldo y un distrito de Galdakao. Y no tardarán en añadirse nuevas localidades que están en proceso, como Hernani, Lezo o Zestoa, entre otras. Otras, como Pasaia, ya han mostrado su voluntad de hacerlo.

