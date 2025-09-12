Astigarraga y Usurbil se incorporan ya a la lista de zonas tensionadas

Dos nuevos municipios guipuzcoanos se incorporan a la cada vez más extensa lista de localidades vascas declaradas como zona tensionada: Astigarraga y Usurbil. El Gobierno ... Vasco, a través del departamento de Vivienda y Agenda Urbana, y conscientes de la creciente dificultad de acceso a la vivienda que existe en el territorio, ha dado ya el paso definitivo para que ambos municipios sean declarados como zonas del mercado residencial tensionado. Así, se suman a Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Bilbao, Barakaldo y un distrito de Galdakao. Y no tardarán en añadirse nuevas localidades que están en proceso, como Hernani, Lezo o Zestoa, entre otras. Otras, como Pasaia, ya han mostrado su voluntad de hacerlo.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero del ramo, Denis Itxaso, junto con Xabier Urdangarin, alcalde de Astigarraga, y la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta. El dirigente socialista ha comunicado que la calificación de zona tensionada de ambas localidades se hará efectiva cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la nueva lista a lo largo del mes de octubre. Y que esta catalogación viene dada porque estos dos municipios -situados en el entorno metropolitano de San Sebastián-, afrontan una creciente dificultad de acceso a la vivienda por el incremento de los precios del alquiler y la «presión» ejercida por la capital guipuzcoana.

En el caso de Astigarraga, según explican desde el departamento de Vivienda, la declaración llega tras constatar que las familias destinan, de media, el 31,2% de sus ingresos al pago de la vivienda y que las rentas de alquiler se han incrementado un 23,1% entre 2017 y 2022, por encima de la evolución del IPC. Por su parte, Usurbil lo hace debido al incremento del precio medio del alquiler en los últimos 5 años, que ha crecido un 19,9%, superando el 17%, que es el indicado que plantea la ley para la declaración de zona tensionada.

En el acto celebrado esta mañana en Erribera Kulturgunea, Itxaso ha subrayado que «se trata de dos municipios del entorno de Donostialdea que claramente se ven afectados por la tensión que genera la capital». «Eso es lo que les une y por eso damos este paso juntos, porque, al igual que Hernani, están sintiendo los efectos de la atracción de San Sebastián sobre la vivienda», ha continuado.

Tal y como ha detallado el consejero, la declaración de zona tensionada tendrá vigencia de tres años en ambos municipios y, además, activa sendos planes de acción diseñados para ampliar la oferta de vivienda, regular los alquileres y reforzar el sistema de ayudas. Así, según ha señalado el consejero, «el tensionamiento está claro que es metropolitano». Con Usurbil y Astigarraga, son ya siete los municipios de Gipuzkoa en ser declarados como zona tensionada, además de los tres vizcaínos. «Con ello faltarían solo Oiartzun y Urnieta de toda la conurbación, porque Irun también forma parte ya de esta red de protección», ha añadido Itxaso. A día de hoy, ha dicho, Oiartzun cumple los requisitos para poder ser declarada zona tensionada.

Por todo ello, Itxaso ha subrayado la importancia de que todo el entorno metropolitano de Donostialdea y Txingudi sea declarado tensionado «porque el tensionamiento es compartido y las medidas de intervención del mercado del alquiler cobran sentido cuando se aplican al conjunto».

El alcalde de Astigarraga, por su parte, ha expresado que los ayuntamientos «necesitamos mayor financiación y medias legales más efectivas para poder hacer frente a un aumento de precios de un mercado que está desbocado», mientras que la regidora de Usurbil ha destacado la necesidad de «políticas supramunicipales integrales y valientes para hacer frente a la situación de emergencia que vive el tema de las viviendas». «Hay que intervenir en el mercado, y construir colaboraciones reales con los ayuntamientos», ha subrayado Solaberrieta.