Aspace pide en las Juntas «soluciones» ante la reducción de jornadas lectivas

Miembros de la AMPA de Aspace Gipuzkoa han comparecido este viernes en las Juntas Generales para exigir «soluciones» ante la reducción de jornadas lectivas que, ... tras un acuerdo entre el comité de empresa y su dirección, han pasado de 213 a 180 días. Ioana Osa, presidenta de la asociación de padres, ha recalcado que «96 niños de Aspace se han quedado sin 33 días de clase» y ha insistido en que «no se deje olvidados a los menores dependientes».

En este sentido, han recordado que «el servicio de transporte también se ha reducido a 180 días», con todas las dificultades que conlleva para las familias. «Hay niños en Aspace Donostia que tienen que venir desde Astigarraga, Pasai Donibane o Hondarribia. Existen muchas complicaciones en el transporte público y hay padres que incluso tienen que llevarse a los niños al trabajo. Esto no se puede permitir. No hay quien atienda el vacío que deja el recorte en el transporte».

Respecto al acuerdo laboral firmado para este curso 2025/26, han subrayado las consecuencias que tendrá para los menores. «Este acuerdo está sentenciando el desarrollo de nuestros hijos. La continuidad de estos servicios de educación especial es una necesidad. Necesitan un servicio educativo multidisciplinar. Hoy por hoy, no tenemos alternativas, a los menores dependientes no se les puede dejar sin servicio. No puede ser que se decida recortar derechos a sectores vulnerables».

Han incidido en que no están en contra de las condiciones laborales, sino que defienden los derechos de los menores dependientes. «Somos conscientes de las condiciones laborales de los trabajadores de Aspace, no estamos en contra de eso, y por eso exigimos a la dirección que los solucionara. En esos acuerdos los trabajadores tenían todo su derecho, pero no a costa de nuestros hijos. Estaban solicitando mejoras económicas. Lo que tenía que haber hecho Aspace es darles sueldos dignos, no reducirles la jornada».

Tres meses y medio sin servicio

Con la firma de este acuerdo, los menores que recibían educación especializada en Aspace estarán «tres meses y medio» sin servicio. «Son 33 días más las vacaciones de Aspace, sin atención, sin rehabilitación. Los servicios no pueden ser asistenciales, necesitamos personas especializadas para la atención de nuestros hijos, es algo que no puede estar ausente. Los servicios mínimos no es lo que se merecen. Queremos estar seguros de que reciben una atención integral», reclama Osa.

Los miembros de la AMPA de Aspace Gipuzkoa han solicitado una mayor implicación institucional. «No puede ser que todavía Aspace, una asociación de padres y madres, sea la que ofrece este servicio. Hay una clara ecesidad de crear centros multidisciplinares coordinados por las instituciones. No sólo podemos depender de Aspace, sólo gracias a ellos nuestros hijos tienen un sitio donde son atendidos por profesionales».

Al final de su intervención, han instado a las administraciones a que «se coordinen para ofrecer este tipo de servicios como se hace para otras áreas» y han hecho varias preguntas. «Cuando estos proyectos pierden su misión en mesas de negociación, ¿quién los tiene que defender? ¿Cómo se puede mirar hacia otro lado viendo semejante vulneración de derechos? En esos 33 días, ¿nuestros hijos serán debidamente atendidos? ¿Seguirán teniendo una atención integral? ¿Perderán la fuerza para levantarse porque no se ha seguido con la rehabilitación? ¿Tendremos que volver a empezar? La desconfianza es inmensa», han zanjado.