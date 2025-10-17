Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la AMPA de Aspace Gipuzkoa durante su intervención en las juntas generales. Gorka Estrada

Aspace pide en las Juntas «soluciones» ante la reducción de jornadas lectivas

Miembros de la AMPA de Aspace Gipuzkoa han exigido que «no se deje olvidados a los menores dependientes»

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:54

Miembros de la AMPA de Aspace Gipuzkoa han comparecido este viernes en las Juntas Generales para exigir «soluciones» ante la reducción de jornadas lectivas que, ... tras un acuerdo entre el comité de empresa y su dirección, han pasado de 213 a 180 días. Ioana Osa, presidenta de la asociación de padres, ha recalcado que «96 niños de Aspace se han quedado sin 33 días de clase» y ha insistido en que «no se deje olvidados a los menores dependientes».

