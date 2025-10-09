Las asignaturas pendientes del Multikirola

El modelo Multikirola de deporte escolar afronta un momento de encrucijada con varios frentes abiertos en este mes de octubre. El primero de ellos, el ... de la confirmación de la respuesta de las familias guipuzcoanas. Las inscripciones en las actividades del programa multideporte auspiciado por la Diputación se han cerrado ya en la mayoría de comarcas –aunque se deje abierta la ventana de la matrícula viva– y, tal y como adelantó este periódico, el descenso en la participación será notable este primer curso en el que deja de ser obligatorio apuntarse para poder ingresar en un club deportivo. Bajadas superiores al 40% en Donostialdea y Bidasoa, así como en municipios como Hondarribia, Oiartzun y Lasarte-Oria, contrastan con tendencias más continuistas como las de Ordizia y otros pueblos del Goierri, pero, tal y como rubricó ayer mismo la institución foral, «los primeros análisis apuntan ya a un descenso significativo».

La diputada foral de Deportes, Goizane Álvarez, ha solicitado comparecer en las Juntas Generales para dar cuenta de los datos de inscripción definitiva. No hay fecha aún, pero se calcula que lo haga a mediados de este mismo mes. Ayer adelantó que «Multikirola se enfrenta a un momento crítico tras más de 35 años de un éxito demostrado». Y lanzó una reflexión con signos de interrogación: «La pregunta no es si podemos permitirnos mantener este modelo, sino si podemos permitirnos perderlo». La declaración de intenciones es clara: «Multikirola ha sido y debe seguir siendo un modelo que fomente la participación, la diversidad deportiva y los valores que han hecho de Gipuzkoa un territorio líder en el deporte de base».

Además de lo que decidan las familias y exponga la diputada foral, los grupos políticos de las Juntas Generales también tendrán algo que decir durante este mes. Disponen de cuatro semanas para hacer aportaciones al primer documento de conclusiones emanado de la ponencia sobre el modelo de iniciación deportiva en Gipuzkoa. Desde abril, han pasado por esta mesa de debate varios expertos en deporte y formación y los grupos ya tienen el primer borrador que pretende arrojar luz sobre el futuro del modelo. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se recogen algunas asignaturas pendientes del Multikirola.

Baja cualificación, poca experiencia y alta rotación de monitores

El nivel de preparación de los encargados de impartir las sesiones de multideporte es una preocupación recurrente en el debate sobre el Multikirola. La ponencia ha enfatizado «la necesidad de formación específica en capacidades transversales y un enfoque pedagógico más allá de lo meramente técnico deportivo». Una de las soluciones planteadas ha sido la de crear una figura de coordinador en cada centro, con toda la formación mencionada como modo de garantizar la calidad mediante supervisión y acompañamiento a los entrenadores y monitores, superando las dificultades que la rotación y la falta de estabilidad implican.

Necesidad de financiación y acceso universal al deporte escolar

Los participantes en la comisión específica sobre Multikirola han observado que «la financiación del deporte escolar es desigual entre municipios», por lo que se ha planteado la necesidad de repensarla, «implicando a entidades locales, patrocinio privado y, potencialmente, subvenciones de la Diputación». Se ha debatido la gratuidad como vía para garantizar el acceso universal, especialmente para las familias más vulnerables, aunque algunos argumentan que un pago, aunque sea mínimo, fomenta el compromiso.

Eliminación de rigideces y adaptación de formatos, distancias, horarios...

Quienes conocen el modelo de iniciación deportiva de Gipuzkoa proponen que, si bien debe haber un marco general del territorio, las soluciones deben darse a nivel local, adaptadas a la realidad de cada pueblo, con sus clubes y particularidades. Por ejemplo, plantean tener en cuenta el tiempo o la distancia de los desplazamientos, en lugar de los límites territoriales administrativos, de manera que en zonas cercanas a Bizkaia, Araba o Nafarroa tengan mayor libertad. También ampliar fechas y oportunidades para encuentros o torneos, o permitir a los clubes gestionar sus horarios, así como pasar de uno a dos los días de entrenamiento de libre elección.

Diversificación de la oferta para que sea multideportiva

La queja de ciertas familias respecto al modelo se ha basado en la limitación del programa a deportes muy concurridos como son el fútbol, el baloncesto y el balonmano. La ponencia advierte la necesidad de «fomentar una oferta deportiva diversa que no se limite a los deportes mayoritarios, abriendo nuevas oportunidades y adaptándose a las necesidades de cada deporte minoritario».

Participación y libertad de elección de la familias y su «derecho a decidir»

A falta de que los grupos se pronuncien sobre la obligatoriedad del futuro modelo Multikirola, las intervenciones de los últimos meses han dejado entrever que «las familias reivindican el derecho a decidir sobre la formación deportiva de sus hijos e hijas, incluyendo la elección de deportes, número de entrenamientos y participación en clubes, comparándolo con otras actividades extracurriculares». Con un matiz: «Sin que esto, necesariamente, derive en una especialización temprana».

Gestión de la competición para que sea instrumento y no un fin en sí mismo

El consenso es amplio acerca de considerar los partidos o las pruebas «como instrumento y no un fin en sí mismo, útil para el aprendizaje y el desarrollo de valores como saber ganar y perder, afrontar la frustración y la superación personal». Asimismo, advierte la ponencia que «debe gestionarse cuidadosamente para evitar la exclusión y la presión excesiva por el rendimiento a edades tempranas».

Preocupación por la sentencia contraria y uso de evidencias científicas

La sentencia del TSJPV que anula la obligatoriedad es vista como una oportunidad para reformular el modelo, «pero también genera preocupación», según el documento de la ponencia. Llega a decir que existen limitaciones y «persecuciones» a la práctica deportiva fuera de la normativa, lo que lleva a «trampas» y desmotivación. Se insiste en la necesidad de tomar decisiones basadas en la evidencia científica y los datos, fomentando «la colaboración real entre todos los agentes».