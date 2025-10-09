Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jornada de deporte escolar ante el ayuntamiento de Eibar. Félix Morquecho

Las asignaturas pendientes del Multikirola

El informe que deben enriquecer los grupos políticos de las Juntas Generales incide en la formación de los monitores, la flexibilidad y la financiación suficiente

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:03

El modelo Multikirola de deporte escolar afronta un momento de encrucijada con varios frentes abiertos en este mes de octubre. El primero de ellos, el ... de la confirmación de la respuesta de las familias guipuzcoanas. Las inscripciones en las actividades del programa multideporte auspiciado por la Diputación se han cerrado ya en la mayoría de comarcas –aunque se deje abierta la ventana de la matrícula viva– y, tal y como adelantó este periódico, el descenso en la participación será notable este primer curso en el que deja de ser obligatorio apuntarse para poder ingresar en un club deportivo. Bajadas superiores al 40% en Donostialdea y Bidasoa, así como en municipios como Hondarribia, Oiartzun y Lasarte-Oria, contrastan con tendencias más continuistas como las de Ordizia y otros pueblos del Goierri, pero, tal y como rubricó ayer mismo la institución foral, «los primeros análisis apuntan ya a un descenso significativo».

