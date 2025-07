Arrantzales guipuzcoanos dicen que las orcas «se acercan más a veleros que a los barcos de pesca»

G. C.

Que grupos de orcas acaben merodeando en aguas vascas no es nada nuevo; al fin y al cabo, estos cetáceos se desplazan en función de ... los movimientos de sus presas: los atunes. Allí donde hay comida, aparecen. Los arrantzales dan constancia de ello, porque con tanta experiencia en alta mar, toparse con un grupo de estas grandes bestias marinas no les produce nerviosismo. Tampoco después de las interacciones que esta semana se han registrado en las aguas del territorio -el lunes en Deba y el martes, en Gorliz, Bizkaia-, que aunque no han dejado heridos, sí han dañado ambas embarcaciones. Una tendencia que parece tener como blanco los veleros. «A las orcas les llaman más la atención las embarcaciones sin motor», apunta Emeterio Urresti, presidente de la Cofradía de Pescadores Elkano de Getaria.

Estas interacciones suponen las primeras jamás recogidas en las costas vascas. Pero su presencia no asusta a los pescadores. Además, según adelantan algunos expertos, el grupo de orcas avistado primero en Deba, luego en Gorliz y, por última vez, ayer en Matxitxako, podría estar de camino al Atlántico. Eso sí, al parecer, igual de rápido que vienen, se van, «en cuestión de horas», añade Urresti, poco convencido de que las orcas no vuelvan a hacer acto de presencia en aguas vascas. Y que estas presten mayor atención a los veleros no es casualidad. En primer lugar, «no tienen motor», lo que hace que vayan más lento que otras embarcaciones, por ejemplo, las de pesca. «Además, el timón de los veleros, que es la parte que golpean y en la que se centran, se podría asemejar tanto en forma como en movimiento a la aleta de un pez», continúa el presidente de la Cofradía de Getaria. Con la función de educar y concienciar, puertos guipuzcoanos como el de Getaria están colocando avisos y recomendaciones a los navegantes. Porque no, las orcas no atacan a humanos, pero estas interacciones «suponen un peligro», alerta Miguel Romero, patrón de altura con amplia experiencia en la construcción y reparación de embarcaciones de recreo. Es el caso del velero protagonista de la primera interacción (la de Deba), que «cuenta con un timón en semi skeg, con dos puntos de apoyo, lo que hace más fácil que la fuerza se transmita hacia la limera y por tanto a zonas que afectan al casco, provocando una vía de agua y su posible hundimiento» tras ataques como el del pasado lunes, apunta Romero. Estos «juegos» pueden crear momentos de verdadera tensión y miedo, como el que sintió el vizcaíno Iñaki Yurrebaso el pasado junio en aguas portuguesas a bordo del velero 'Indar', tal y como informa Yolanda Veiga. Seis orcas atacaron su embarcación, rompiendo la pala del timón. « Con el tamaño que tienen, un velero como el mío es un juguete. Lo empujaban y lo movían como si fuera una peonza», cuenta Yurrebaso, que alerta de que «un ataque a un velero supone un riesgo tremendo».

Temas

Pescadores

Pesca