El Ararteko afea al Gobierno foral que niegue el acceso a una documentación histórica

El Ararteko ha afeado a la Diputación de Gipuzkoa por negar el acceso a una donostiarra que quería acceder a un documento histórico relativo ... a un expediente del siglo XIX de su visabuelo que le fue denegado por el departamento de Cultura, Cooperación y Juventud. Por ello, el defensor del pueblo vasco ha instado al Gobierno foral a que «tramite adecuadamente las solicitudes de acceso a documentación histórica, impulse la evaluación archivística y refuerce la coordinación interdepartamental».

El Ararteko considera que la Diputación «no tramitó adecuadamente el derecho de acceso ejercido, al no aplicar la normativa de gestión documental ni dictar una resolución motivada». Además, recuerda que los expedientes de expósitos y acogimientos antiguos, que datan de finales del siglo XIX, «no pueden regirse por la legislación vigente en materia de adopciones, sino que deben valorarse conforme al régimen jurídico de conservación y acceso al patrimonio documental público».

En la resolución del Ararteko se subraya que «la falta de transferencia de los expedientes o la ausencia de calendarios de conservación no pueden utilizarse como justificación para denegar el acceso», ya que esas omisiones «constituyen un incumplimiento de las obligaciones de gestión documental y coordinación entre los departamentos implicados». Y le recuerda que «el derecho a una buena administración exige que las administraciones actúen de forma diligente y coordinada».