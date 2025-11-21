Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sede del Ararteko en Vitoria.

El Ararteko afea al Gobierno foral que niegue el acceso a una documentación histórica

Una donostiarra quería conocer un expediente del siglo XIX relativo a su bisabuelo que le fue denegado por el departamento de Cultura, Cooperación y Juventud

DV

san sebastián.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

El Ararteko ha afeado a la Diputación de Gipuzkoa por negar el acceso a una donostiarra que quería acceder a un documento histórico relativo ... a un expediente del siglo XIX de su visabuelo que le fue denegado por el departamento de Cultura, Cooperación y Juventud. Por ello, el defensor del pueblo vasco ha instado al Gobierno foral a que «tramite adecuadamente las solicitudes de acceso a documentación histórica, impulse la evaluación archivística y refuerce la coordinación interdepartamental».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

