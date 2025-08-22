Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona habitual de entrenamiento de Ane Santesteban, en las inmediaciones de Maceda. A.S.

Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Ola de incendios. ·

Los incendios han sorprendido a la ciclista errenteriarra Ane Santesteban en Ourense, donde trata de preparar el Campeonato del Mundo

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:07

La mayoría de guipuzcoanos que se han visto afectados por la ola de incendios del oeste peninsular se encontraba de vacaciones cuando se desataron los ... fuegos, algunos han acudido a colaborar en la extinción y más singular es el caso de una deportista como la ciclista errenteriarra Ane Santesteban, del equipo Laboral-Kutxa. La tragedia medioambiental ha abrasado su faceta humana y profesional: ha calcinado la conciencia medioambiental de quien lleva más de media vida interactuando con el paisaje e impedido el desarrollo de su oficio con la garantía requerida por la élite.

