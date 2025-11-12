Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Plaza de Gipuzkoa

Guerra eterna

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Pensé que me encontraría con Hernando Chindoy en el corazón de los Andes, en el territorio indígena de los ingas, pero me citó en una ... plaza céntrica de Bogotá. Apareció con un tiarrón como un armario. Chindoy y yo charlamos en la mesa más al fondo de una cafetería, el tiarrón se apostó en la entrada. En 2003, cuando lo eligieron gobernador indígena a sus 26 años, Chindoy se propuso revivir su pueblo agonizante: en los años 80 habían deforestado las montañas para cultivar amapolas y producir heroína; las guerrillas y los paramilitares se disputaban el territorio con asesinatos y campañas de terror contra los civiles. Chindoy convenció a los campesinos para que, todos a una, arrancaran las amapolas. Impulsó una economía del café y la fruta, declaró parque natural el 80% del territorio, lo reforestó. A cambio, trataron de asesinarlo dos veces: la primera la impidieron los vecinos, que aparecieron en tromba con machetes para rodear a los paramilitares que ya se lo llevaban; tras la segunda, cuando dos sicarios le dispararon y sobrevivió por centímetros, decidió exiliarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  3. 3 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8

    Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia
  9. 9

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Guerra eterna